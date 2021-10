El Barça femení segueix intractable i goleja l'Sporting de Huelva

@EP





El Barça femení continua sent imparable a la Lliga Iberdrola. El conjunt blaugrana ha aconseguit vèncer per 0-5 a l'Sporting de Huelva en un altre gran partit de les jugadores de Jonatan Giráldez. Tanquen la setmana amb un gran pas donat a la Champions en guanyar 0-2 al Koge i amb la victòria aconseguida a Huelva.





La realitat és que el nivell que segueix demostrant el Barça femení fa complicat que qualsevol rival del món pugui competir-. Amb un futbol vistós i molta solidesa, el quadre blaugrana segueix golejant. En 9 partits que porten disputats aquesta temporada, tan sols han rebut dos gols en contra i han marcat 49.





I davant l'Sporting de Huelva no han volgut que fos diferent. El Barça ha dominat la possessió de pilota i han disposat de les primeres ocasions. No obstant això, no ha estat fins al minut 28 quan s'ha obert el marcador. Un embolic a l'àrea petita ha acabat tocant en Blanc (Sporting de Huelva) i s'ha colat a la porteria.





A la segona part, les jugadores de Jonatan Giráldez han millorat de cara a porteria i han sentenciat el partit. Alexia Putellas, al minut 55, amb un xut dins de l'àrea ha posat el 0-2. Posteriorment, dos gols gairebé consecutius d'Aitana i Irene Parets han posat terra pel mig. Abans d'acabar el partit, Aitana ha tornat a veure porteria per posar el 0-5 definitiu al marcador.





Amb la victòria davant l'Sporting de Huelva, el Barça femení segueix com a líder absolut de la Lliga Iberdrola. Això sí, hauran d'esperar al partit de la Reial Societat per saber si són líders en solitari o segueixen compartint.