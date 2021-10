Queden lliures els 5 detinguts per intent d'atropellament i atemptats contra les autoritats a Vacarisses

@EP





El Jutjat de guàrdia de Terrassa (Barcelona) ha decretat llibertat aquest diumenge per als cinc detinguts pels fets ocorreguts la matinada de dissabte a Vacarisses (Barcelona), on presumptament es va produir un intent d'atropellament a diverses persones i atemptats contra les autoritats.





Quatre d'ells tenen causes obertes per atemptar contra l'autoritat i un per conducció temerària; tots s'han acollit al seu dret a no declarar, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.





L'autor del presumpte intent d'atropellament té 20 anys i els altres quatre entre 22 i 27 anys, i els fets --que van acabar amb tres agents dels Mossos d'Esquadra ferits lleus-- es van produir en una zona propera a on s'havia celebrat un concert per la festa major de la localitat.