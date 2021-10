L'ús de la mascareta duplica la possibilitat de patir infeccions oculars

@EP





L'ús de les mascaretes han estat molt important per poder frenar la pandèmia mundial del coronavirus i evitar que molta més gent hagi mort. No obstant això, també han tingut efectes negatius com infeccions oculars, ja que el vapor calent es duplica i puja de manera directa fins als ulls perquè la mascareta no permet una bona filtració de l'aire.





Amb motiu del Dia Mundial de la Visió, una companyia de salut ha volgut donar uns consells per intentar combatre aquests problemes. Ajustar la mascareta al nas, usar lubricants oculars o rentar les parpelles amb sabó neutre són algunes de les mesures per evitar que hi hagi una infecció.





L'oftalmòloga Lucienne Collet ha explicat perquè es causen aquestes infeccions. "En respirar dins de la mascareta, es genera una concentració de vapor calent que accelera l'evaporació de la llàgrima i altera el seu PH, així que acaba afavorint l'aparició d'aquestes infeccions oculars", ha explicat.





A més, Lucienne ha volgut fer una crida a la població a què es realitzin revisions periòdiques per intentar prevenir les infeccions. No obstant això, l'oftalmòloga creu que la gent té por del contagi i per això no van a les revisions, però assegura que són necessàries perquè si han superat la covid poden quedar algunes seqüeles.