Les pluges torrencials a les Filipines deixen almenys 40 morts i 18 desapareguts

Les tempestes a Filipines també estan fent estralls. Durant les últimes hores han mort, almenys, 40 persones i 18 segueixen desaparegudes a conseqüència de les inundacions que s'estan produint al país.







De fet, més de 43.000 persones han hagut de ser evacuades i hi ha un total de 7.399 habitatges danyats per les fortes tempestes. La zona més afectada en el nombre de víctimes és Ilocos Sud, on s'han produït diverses inundacions i han deixat 14 morts-cinc desapareguts.





De moment, els danys que s'estan produint en agricultura i infraestructures es valoren en més de 3.220 milions de pesos, el que es traduiria en 54.800.000 d'euros.





Filipines és una zona que pateix unes 20 tempestes tropicals cada any. La més forta dels últims anys es va registrar el 2013 quan el tifó 'Haiya' va posar fi a la vida de 6.300 persones i va deixar a més de quatre milions d'habitants sense casa.