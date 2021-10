L'Espanyol vol seguir amb la bona dinàmica davant el Cadis

@EP





L'Espanyol vol seguir sumant de tres en tres. Ja ho va aconseguir davant el Reial Madrid a la darrera jornada de lliga just abans de l'aturada de seleccions i vol prolongar les bones sensacions dues setmanes després. Davant estarà un Cadis que tan sols ha guanyat un partit i a què li està costant veure porteria.





L'equip de Vicente Moreno va començar amb dubtes. Les ocasions no s'acabaven de materialitzar i això feia que l'Espanyol estigués a la part baixa de la classificació. No obstant això, aquest problema sembla resolt i en les últimes jornades abans de l'aturada es va veure un equip alegre, sòlid i, sobretot, perillós amunt.





Els gols de Raúl De Tomás van donar molt aire. El gol davant Alabès, que van poder ser 3 sense els gols anul·lats, i davant el Reial Madrid van valer punts. Però hi ha més. Al davanter se li ha sumat la inesperada col·laboració d'Aleix Vidal a la faceta golejadora. Va marcar davant el Betis i també ho va fer en l'última jornada davant l'equip blanc.





A més, el conjunt perico sembla que segueix mantenint aquesta bona faceta defensiva que li va permetre pujar de segona la temporada passada. Una solidesa que és necessària i més en aquells moments de la temporada on el gol sembla que no acaba d'arribar.





EL CADIS, EN PROBLEMES





El conjunt dirigit per Álvaro Cervera no està obtenint els resultats que el van portar l'any passat a ser una de les revelacions de la lliga. Les ocasions costa que arribin i la pólvora sembla que està una mica mullada. Malgrat això, l'equip andalús continua mostrant el seu bon fer defensiu i gairebé no s'ha deixat sorprendre.





Això sí, tan sols ha sumat 7 punts i una sola victòria al seu caseller. Arriben a l'RCDE Stadium amb ganes de millorar en la faceta ofensiva i, sobretot, d'endur-se els tres punts d'un camp complicat que els d'una mica d'aire.





El partit es disputarà al RCDE Stadium dilluns a les 21h de la nit amb l'aforament de camp ja al 100%.