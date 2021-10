@EP





Espanya no li ha donat cap opció a Portugal a la final de l'Europeu. S'han imposat per 3 gols a 5. Han brodat els últims dos partits davant França i Portugal per deixar clar que continuen sent les millors d'Europa.





La selecció espanyola d'hoquei patins femení és intractable. Han guanyat, de manera consecutiva, els últims sis campionats d'Europa. Uns números que no estan a l'abast de moltes seleccions en cap esport.





La primera meitat va ser plàcida per a les espanyoles. En poc menys de quatre minuts, el conjunt espanyol ja dominava 2 a 0 al marcador. Els gols d'Aina Florenza i Laura Puigdueta feien presagiar una tarda més aviat tranquil·la. Aquesta idea, a més, la van reafirmar Sara Roces i Marta Piquero en anotar el tercer i quart gol als 15 minuts. Espanya dominava i Portugal amb prou feines tenia opcions.





No obstant això, just abans de la mitja part les lusitanes van aconseguir retallar distàncies. Portugal va sortir molt millor després de la mitja part i ha tancat a Espanya, però la bona actuació de la portera i un nou gol de Sara Roces va permetre a les espanyoles tenir un final plàcid per sumar el setè europeu de la història per a Espanya.