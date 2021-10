Bill Clinton surt de l'hospital després de diversos dies ingressat per una infecció a la sang

L'expresident dels Estats Units Bill Clinton ha rebut aquest diumenge l'alta mèdica després de passar-se diversos dies ingressat per una infecció a la sang.

Clinton va abandonar el Centre Mèdic Irvine de la Universitat de Califòrnia acompanyat de la seva dona i ex-secretària d'Estat Hillary Clinton, ha informat la cadena CNN.





L'expresident, de 75 anys, va ser hospitalitzat dimarts passat per una infecció del tracte urinari que se li va estendre per la sang i va rebre tractament a l'UCI per motius de privadesa i seguretat.





Durant les últimes 24 hores, Clinton ha mostrat senyals d'un "excellent progrés" en la recuperació, segons ha anunciat el seu portaveu, Angel Ureña, i ha passat la nit rebent una dosi final d'antibiòtics.