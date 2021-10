Cap Verd extradita als EUA Alex Saab, presumpte testaferro de Nicolás Maduro

Les autoritats de Cap Verd han extraditat als Estats Units el colombià Alex Saab, presumpte testaferro del president de Veneçuela, Nicolás Maduro.





Saab ha sortit cap als Estats Units aquest dissabte a les 16.50 des de l'Aeroport Internacional Amílcar Cabral de Cap Verd, segons ha informat el diari capverdià 'A Nação', que cita fonts "ben informades".





Pancarta a favor de la liberación de Alex Saab en Caracas @ep







Saab es troba així en un avió del Departament de Justícia nord-americana camí als Estats Units, segons aquestes fonts.





Després de conèixer-se la notícia, el Govern de Veneçuela ha denunciat el "segrest" de Saab, a qui va concedir passaport diplomàtic veneçolà, i condemna "aquesta greu violació dels drets humans contra un ciutadà veneçolà investit com a diplomàtic i representant del nostre país al món, un perillós precedent per al Dret Internacional".





Veneçuela "responsabilitza el president Biden i les autoritats de Cap Verd per la vida i la

integritat física d'Alex Saab i es reserva les accions que prendrà en conseqüència".





El document governamental recorda que Saab és representant permanent del Govern en la taula de diàleg que es desenvolupa a Mèxic amb l'oposició veneçolana.





Washington acusa Saab de blanquejar 350 milions de dòlars (295 milions d'euros) per pagar la corrupció de Maduro a través del sistema financer nord-americà. Saab va ser detingut al juny del 2020 quan feia una escala de reabastiment en una illa capverdiana, país que ha aprovat la seva extradició als Estats Units.





Saab ha assegurat que no collaborarà amb la Justícia dels Estats Units ni "trairà" Maduro. S'ha declarat "víctima" i ha assegurat que les autoritats de Cap Verd l'estan torturant.





Després de conèixer-se la notícia, el president de Colòmbia, Iván Duque, ha celebrat en un missatge a la xarxa social Twitter l'extradició de Saab, que ha qualificat de "triomf" en la lluita contra la corrupció.





"(L'extradició) és un triomf en la lluita contra el narcotràfic, el rentat d'actius i la corrupció que ha propiciat la dictadura de Nicolás Maduro. Colòmbia ha donat suport i ho continuarà fent als EUA en la investigació contra la xarxa de crim trasnacional que lidera Saab", ha declarat Duque.





Per la seva banda, la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha enlletgit a Duque les seves paraules, i l'ha acusat de promoure el tràfic de drogues "com a sustentacle de l'Estat colombià".

"El paramilitarisme colombià, el narcotràfic i les bandes criminals formen part de l'entramat que sosté aquest empori de la droga", ha escrit Rodríguez a la mateixa xarxa social, en resposta al missatge de Duque.





La vicepresidenta veneçolana ha afirmat també que Saab és un "diplomàtic veneçolà innocent" i que la seva extradició és "una violació dels seus Drets Humans".





A més, el president de l'Assemblea Nacional i cap de la delegació governamental en el diàleg amb l'oposició veneçolana que se celebra a Mèxic, Jorge Rodríguez, ha confirmat que el Govern suspendrà la seva participació en la taula de diàleg i no acudiran a la cita que estava prevista per a aquest diumenge en protesta per l'extradició.





ELS EUA APLAUDEIXEN LA "PROFESSIONALITAT" DE LA JUDICATURA

Per la seva banda, l'ambaixador dels Estats Units a Cap Verd, Jeff Daigle, ha destacat la "professionalitat" que ha demostrat el sistema legal capverdià durant un "complex procés judicial", que va involucrar el veneçolà.





En una nota enviada a Inforpress, el diplomàtic confirma que Alex Saab Faith va ser traslladat a la custòdia dels Estats Units el 16 d'octubre per a la seva extradició, fet que va descriure com una "transferència en ple compliment de la llei capverdiana i de les decisions judicials".





"És la culminació d'un procés judicial molt complex i llarg, que va involucrar diversos recursos que ara han arribat a la seva fi", ha destacat.





Ara, Saab es presentarà a un tribunal federal dels Estats Units per ser enjudiciat, segons l'ambaixador, abans de recordar que el presumpte testaferro de Maduro és "innocent fins que es provi la seva culpabilitat més enllà dels dubtes raonables en un tribunal".