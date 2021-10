Teresa Rivera deixa anar la gran bomba: Isabel Pantoja va tenir un embolic mentre estava amb Paquirri

Teresa Rivera @ep





Teresa Rivera es va asseure ahir a la nit a 'Dissabte Deluxe' i es va sotmetre al polígraf per deixar ben clar algunes qüestions que sempre s'han tractat en els mitjans de comunicació, però que mai han confirmat cap membre de la família Rivera o Pantoja. En aquest cas la mare de Canals Rivera parlava sobre la relació del seu germà amb la tonadillera i va deixar anar una bomba que molts sabien, però poques vegades s'ha parlat.





La germana de Paquirri va ser coneixedora el dia abans del casament d'aquest i Isabel Pantoja, que la cantant tenia una relació paral·lela amb una persona molt propera a la família. Una informació que li va explicar una persona de confiança i que va provocar la desconfiança total de Teresa cap a la cantant per a la resta dels dies.





Això sí, la germana del torer no va voler dir-ho al seu germà perquè es casava i hagués estat una bomba. Tot i que no va donar el nom de la persona, assegura que aquesta persona va desaparèixer de la vida de Paquirri i Isabel als pocs dies del casament i des de llavors no es va tornar la va tornar a veure.





A més, Teresa Rivera va confirmar històries que ja s'havien comptant, com per exemple, que en el bateig de Kiko Rivera, Isabel no li va fer un lloc a la taula familiar perquè estava ocupada pels Pantoja, fent de menys a la família paterna. O quan la cantant va acudir a l'hospital on estava Paquirri debatent-se entre la vida i la mort i només li preocupava el maletí amb els diners de les curses.





Teresa també va assegurar que el seu germà es volia divorciar d'Isabel Pantoja perquè no aguantava més la situació família que es vivia a Cantora, de fet un bon amic del torero li va explicar a ella, un cop mort Paquirri, que aquest li va confessar que la situació era insostenible i que tenia ja tot preparat per a separar-se d'ella.





El temps i la mala sort que va tenir a Pozoblanco no li van permetre dur a terme aquest divorci. Teresa també va confirmar que el dia de la seva mort portava ja temps sense parlar amb Isabel Pantoja perquè estaven enfadats i ella no li agafava el telèfon, sempre ho despenjava senyora Ana i deia que la seva filla estava dormint.





El més impactant de la nit va venir quan Kiko Matamoros confessava que s'havia posat en contacte 'El Soro' i li havia dit que el dia que va tenir aquest accident amb Paquirri perquè aquest va sortir de Cantora molt nerviós era perquè li havien donat unes cintes de vídeo i fotografies que confirmaven una infidelitat per part d'Isabel Pantoja.