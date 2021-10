Raquel del Rosario va salvar al seu fill d'un puma que l'atacava espantant-lo a cops de puny

Raquel del Rosario ha compartit en xarxes socials el dur moment que va passar la seva família el 26 d'agost: el seu fill va ser atacat per un puma, al què ella va espantar-lo a cops de puny, i va haver de passar per quiròfan per sobreviure.





La família es trobava en el seu habitatge de Califòrnia quan el seu fill va decidir que sortia al jardí a recollir fruita d'un arbre. La cantant ha explicat que segons després va escoltar un crit, es va girar i va veure com un puma estava atacant a urpades al seu fill petit.





"Immediatament vaig deixar de percebre el món, encara avui no aconsegueixo entendre com vaig travessar el jardí en mil·lèsimes de segon o d'on provenia la força que em va fer colpejar repetidament a l'animal amb els meus punys fins treure-se'l de sobre", relata.









Va arribar un altre puma, però ella i la seva família van poder refugiar-se a casa. Van alertar als veïns i van sortir cap a l'hospital, on el seu fill va haver de passar per quiròfan. "Uns mil·límetres més i no ho hagués aconseguit", li va dir el doctor.







Raquel del Rosario recorda amb dolor el que va succeir i encara no sap com va poder superar-ho. També explica que el seu fill va decidir demanar-li perdó "al tigre" per haver-lo enfadat. I que finalment, malgrat que no és el que els hagués agradat a cap d'ells, van haver de sacrificar l'animal. Una història difícil i dura que no oblidaran, sobretot perquè el petit té unes enorme cicatrius que sempre l'hi van a recordar.