Catalunyapress s'uneix al Dia de les Escriptores amb entrevistes exclusives

Cada any, des de fa sis, el dilluns més proper al 15 d'octubre es celebra el Dia de les Escriptores. Una celebració que va sorgir amb la idea de recordar el llegat de les escritores i de visibilitzar la importància de les dones en el món de la literatura. Sobre tot a aquelles que tot i portar anys dedicant-se a les lletres, no eren prou conegudes. Que tenien menys públic i venien menys ventes només per ser dones.





Va sorgir gràcies a la col·laboració de la Biblioteca Nacional, la Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries (FEDEPE) i l'Associació Clàssiques i Modernes.





Aquest dia, tal com dèiem, busca mostrar el treball de les dones, donar a conèixer els seus llibres i novel·les. I des Catalunyapress volem unir-nos al Dia de les Escriptores recopilant algunes de les nostres entrevistes a dones que es dediquen a les lletres i que recentment han tret obres al mercat.





Aquesta jove escriptora, el pseudònim de la qual amaga una dura història personal, acaba de treure la seva primera novel·la al mercat: Un viaje, ella y el mar. Des Catalunyapress parlem amb Valien Heart per saber més sobre ella com a persona, sobre la seva faceta com a escriptora i sobre la seva novel·la.





TERESA GÁLVEZ





Aquesta dona acaba de publicar un manual amb el qual pretén ajudar a totes les persones que han pres la decisió de fer oposicions. En ell mostra l'aprenentatge que ella mateixa ha anat adquirint al llarg dels anys. Catalunyapress va parlar amb ella per conèixer més detalls sobre el que els lectors trobaran en aquest llibre.





LOURDES PÉREZ





Lourdes és una mare que, al costat de Vincent, Avril i properament Alba forma una família viatgera que porta endavant el projecte Viajandodo. Per experienca pròpia sap que, malgrat el que pensa molta gent, es pot viatjar amb nadons. I això és el que s'explica a la primera guia multimèdia per viatjar amb nadons que han tret al mercat. A més de sobre el seu llibre, des Catalunyapress vam parlar amb ella sobre viatges, tema de què és experta.





SUSANNA HERRERO





Susanna Herrero és una escriptora que porta uns anys autopublicant els seus llibres. Sense cap dubte, va ser la sèrie Cabana la que la va llançar a la fama. Sobre l'última novel·la de la sèrie vam parlar en una entrevista per Catalunyapress, però també sobre els seus projectes futurs que cada vegada estan més a prop.





ANGELINA BELOVA





En aquesta ocasió parlem d'una escriptora, adolescent, que ha aconseguit que una editorial publiqui un conte que va escriure com a regal a un familiar i que ara es troba en llibreries. En Ser Diferente parla sobre diversitat, tot i que llegint la seva entrevista es pot saber molt més sobre el conte.





MARTA SERRANO





Història dels reis d'Aragó. De Sancho Garcés (1004) a Ferran II (1516), és el segon volum d'una sèrie de llibres publicats per l'editorial Rimpego en què volen donar a conèixer la història dels que han estat els quatre regnes d'Espanya. Marta Serrano, la seva autora, va explicar a Catalunyapress que, lluny del que pugui semblar, "no és un llibre convencional" sinó que és molt "més amè". I que ha "afegit aspectes relacionats amb el caràcter del rei", cosa que no sol ser habitual, a més de novetats fruit de la seva investigació.









