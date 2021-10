DFactory Barcelona rep el seu primer equip de robòtica industrial en els seus laboratoris

DFactory Barcelona, el node d'indústria 4.0 impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i que compta amb Leitat com Technological Partner, es troba sumit de ple en el compte enrere per a la seva inauguració prevista per al proper mes de novembre. Aquest dilluns DFactory Barcelona ha acollit l'arribada del primer equip de robòtica industrial als seus laboratoris. OnRobot, nou membre de l'ecosistema DFactory Barcelona, oferirà a les empreses de l'ecosistema accés exclusiu a l'equip d'ABB, IRB1100, a través dels laboratoris d'accés compartit.





OnRobot és una de les primeres empreses que confirmen la seva participació en l'ecosistema DFactory Barcelona, no només mitjançant la cessió d'aquest equip, sinó que ocuparà un espai propi privat a l'edifici de 58m 2.. OnRobot s'incorpora a la llista d'empreses oferents de tecnologia 4.0 de l'ecosistema, a més la companyia tindrà accés als recursos de la iniciativa per al desenvolupament dels seus projectes d'innovació en el camp de la robòtica industrial i col·laborativa.

Els laboratoris de DFactory Barcelona estaran operats per personal tècnic expert de Leitat, el coneixement estarà a disposició de l'ecosistema empresarial per a l'assessorament i desenvolupament de diferents projectes d'innovació al llarg de la cadena de valor. El model de gestió consistirà en la coordinació i col·laboració de projectes entre multinacionals, empreses locals i start-up per generar tecnologia conjunta i nous models de negoci, que permetrà comptar amb mapatges tecnològics actualitzats, realitzar matchings de les diferents capacitats cientificotecnològiques dels diferents actors implicats i identificar potencials línies conjuntes d'investigació.





Enrique Palomeque, Area Sales Manager Spain, Portugal, Greece & MEA de OnRobot, valora la interacció amb l'ecosistema de DFactory Barcelona: "És per a nosaltres estratègic, com a companyia intensiva en innovació, disposar de laboratoris en un entorn altament competitiu i amb recursos i capacitats d'investigació".





Així, l'objectiu és contribuir a la millora de la competitivitat del sector manufacturer i a la transformació econòmica, a través de la incorporació de la recerca i la innovació i de les tecnologies facilitadores transversals.





En paraules de Pere Navarro, delegat especial de l'Estat a la Zona Franca de Barcelona, valora molt positivament la incorporació de OnRobot. "DFactory Barcelona no només destacarà per la seva continent sinó, també, pel seu contingut. Si volem atreure talent i inversió, necessitem oferir a totes les empreses de l'ecosistema accés a l'última tecnologia, que permeti impulsar projectes de R + D + I col·laboratiu ".