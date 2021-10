VÍDEO: Un taxista de Barcelona arrossega amb el cotxe a un lladre que intentava robar-li

Captura de vídeo de @bcnfury





Un tuiter ha compartit un vídeo on es veu com un taxista de Barcelona arrossega amb el cotxe a un presumpte lladre que havia introduït la mà dins el vehicle per robar-li.





Segons explica l'autor del tuit, quan el taxista es va adonar de la presència del presumpte lladre, va pujar la finestreta i va arrencar el cotxe, arrossegant a l'home.





L'autor del tuit ha rebut nombroses crítiques a les xarxes socials pel vocabulari expressat per relatar la situació, que molts han considerat "racista". A més, li recorden que "li està fent un flac favor al "taxista", perquè aquesta escena es podria jutjar com un intent d'homicidi.