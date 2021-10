Troben un nen de 2 anys sol en una marquesina després de vagar durant 45 minuts pels carrers de Móstoles

Policia Nacional @ep





Un nen de dos anys es va escapar de casa a Móstoles i, sense adonar-seus pares, va recórrer 45 minuts diversos carrers del municipi fins que en una marquesina d'autobusos va donar la veu d'alarma una passatgera, ha informat la Policia Nacional aquest dilluns en una nota de premsa.





Els fets van passar a finals del mes de setembre, quan una dona va realitzar una crida a la sala CIMMAC-091 per informar que havia trobat a un nen d'uns dos anys d'edat, sol, assegut al banc de la marquesina d'una parada d'autobús, a la localitat de Móstoles.





Els agents es van dirigir immediatament al lloc i van poder comprovar que no estava acompanyat per cap adult, i que, a més, a causa de la seva curta edat, no parlava, dificultant encara més la tasca de les seves dades d'identitat i la localització d'algun familiar.





Un cop a dependències policials, els agents van comprovar que per un descuit de la persona responsable de la seva custòdia, el menor havia obert la porta de casa i s'havia marxat al carrer. El nen va ser lliurat als seus familiars en perfecte estat, sent atès a la comissaria de la Policia Nacional de Móstoles pels policies del grup de la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM).