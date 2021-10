Estopa celebra el 22è aniversari del llançament del seu primer disc

@EP





Estopa, el duet català format pels germans José i David Muñoz, celebren aquest dilluns 18 d'octubre el seu 22è aniversari en el món de la música.





Tal com ells mateixos han explicat a través d'un tweet, aquest mateix dia de 1999 van treure el seu primer disc al mercat: "Just avui fa 22 anys vam publicar el nostre primer disc. Se'ns ha passat volant... Gràcies a tots i totes per ser-hi sempre", escrivien.





Els germans de Cornellà de Llobregat es van iniciar en la música amb Estopa, un disc de què tots recordem cançons com Tu calorro o la Raja de tu Falda, que segueixen sonant encara en els seus concerts. Es va convertir en un dels més venuts d'Espanya i, després d'ell, van arribar altres treballs d'estudi que els van portar a la zona alta del panorama musical, no solament espanyol sinó també de Llatinoamèrica.





En 2022 començarà la seva gira Fuego, ajornada per la pandèmia del coronavirus, en la que s'escoltaran cançons noves però també d'altres dels seus inicis. El 6 de maig de 2022 tocaran a Lleida, el 14 de maig es pujaran a l'escenari a Barcelona, el 3 de juny ho faran a Girona i el dia 4 d'aquest mateix mes a Tarragona.