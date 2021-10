Antonio David Flores es converteix en Youtuber

Antonio David Flores està de tornada. I és que tot i estar 'vetat' en televisió, el excol·laborador de 'Sálvame' ha creat el seu propi canal de YouTube per agrair l'afecte dels seus fans i respondre a Rocío Carrasco i als seus detractors, tal com ha anunciat aquest diumenge a través d'un storie compartit en el seu compte d'Instagram.





"Torna AD", publicava el pare de Rocío Flores, amb un enllaç a la coneguda plataforma, on ja ha penjat el seu primer vídeo, en què més somrient que mai - i amb gest de complicitat al seu 'marea blava' pel croma de fons d'un mar assalvatjat - ha dedicat un missatge als seus incondicionals: "Sota i Antonio David Flores. Sóc aquí, en el meu canal. en el vostre canal. ¡Som-hi!".

















Un sorprenent retorn de què, de moment, no ha donat més detalls i sobre el qual hem preguntat a Rocío Flors, de la qual s'ha dit que protagonitzaria el canal de YouTube amb el seu pare, encara que ella mateixa s'ha encarregat de desmentir-ho.





"Jo em obro un canal a la via judicial", ha assegurat amb ironia la influencer, sense aclarir a qui va a demanar i sense explicar-nos per què Antonio David ha decidit fer-se 'youtuber': "Jo no tinc res a dir ja ho sabeu . Preguntar-se a ell. Jo ja ho sabia però això és una cosa d'ell ", ha afirmat contundent, deixant-nos amb el dubte de si aquest pas al front és per donar per fi la seva versió dels tremends fets que Rocío Carrasco va comptar a la seva docusèrie . "No tinc ni idea, és una cosa que li correspon a ell, preguntar-li a ell", ha afirmat.