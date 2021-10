Veïns de Lleida es queixen per l'augment de rates a la ciutat

@EP



Veïns de Lleida estan fent arribar a l'Ajuntament queixes per plagues de rates a la ciutat, a través de xarxes socials i de la Federació d'Associacions de Veïns, ha explicat aquest dilluns a Europa Press el president de la federació veïnal, Toni Baró.





Especialment, alerten de rates als barris propers al riu, com Cappont o Pardinyes, i en l'entorn de la Universitat de Lleida (UdL), i les xarxes socials han recollit missatges d'indignació que demanen al consistori un sistema de control, ha informat TV3.





Toni Baró ha explicat a Europa Press que en els últims mesos, des de l'agost, s'ha detectat "un augment considerable" de rates. "Hem demanat diverses vegades a l'Ajuntament que intensifiqui la desratització i dimecres demanarem un pla de xoc en neteja perquè creiem que és necessari", ha agregat.





La presidenta de l'associació de veïns de barri de Cappont, Veni Ros, ha explicat que fa mesos que l'entitat va posar en coneixement del regidor de barri, Ignasi Amor, el malestar dels veïns per la presència de rates.





Per la seva banda, l'Ajuntament de Lleida ha assegurat que començarà a aplicar "immediatament mesures complementàries a les que realitza de manera ordinària l'empresa adjudicatària de la desratització".





Una d'aquestes mesures, que segons el consistori començarà com a prova, "serà capturar rosegadors amb caixes-trampa que només es poden utilitzar en solars buits per qüestions de seguretat i vandalisme".





ROSEGADORS DE CAMP



El consistori diu que "cal tenir present que la utilització de verí fora d'espais com el clavegueram és perillós tant per a altres animals com per a les persones".





Segons l'Ajuntament, la presència d'aquests rosegadors de camp --que no són els habituals de les clavegueres, més fàcils de controlar mitjançant verí-- "és més habitual a finals de l'estiu per les temperatures, i són més difícils de localitzar".