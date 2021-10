CRIS contra el càncer: "Si la investigació segueix, es controlaran els tipus de càncer de mama el 2040"

@EP





Investigadors del projecte CRIS de càncer de mama han afirmat que si es continua amb la investigació es podran controlar els tipus més agressius d'aquest càncer al voltant del 2040-2050, com el Triple Negatiu, segons ha reconegut el doctor Atanasio Pandiella, que lidera, al costat d'Alberto Ocaña, el Projecte Cris de Càncer de Mama al Centre d'Investigació de Càncer de Salamanca.





En l'actualitat, la taxa d'èxit de supervivència és del 80 per cent, segons la companyia, que apunta que ha invertit més de 3,5 milions d'euros "perquè aquest 20 per cent de dones que encara poden tenir algun problema, tinguin com a mínim un control de la malaltia".





Així mateix, CRIS ha renovat el seu acord de col·laboració amb el doctor Pandiella amb 210.000 euros per tres anys més. El projecte tractarà d'analitzar els mecanismes moleculars que provoquen les resistències als tractaments i buscar teràpies adequades per als càncers més agressius de mama.





"Fins a principis de segle només hi havia dos tipus de tractaments per a aquest tipus de càncer, ara n'hi ha tres més. Cada vegada tenim més eines terapèutiques i per a mi, aquest és el valor de la investigació. Amb aquest projecte volem desenvolupar una nova estratègia de tractament d'HER2 + que se sumi als que ja hi ha", ha assegurat el doctor.





En aquesta línia, Pandiella ha explicat que no hi ha un sol tipus de càncer de mama, ja que el tumor de cada pacient va canviant amb el temps. Tots dos experts, Pandiella i Ocaña, treballen amb els tumors de mama amb pitjor pronòstic o que es tornen resistents als tractaments. Així doncs, s'analitzen al detall molecular cada tipus de tumor i busquen teràpies adequades especialment per als tumors triple negatiu i tumors HER2 +.





De fet, detalla CRIS, els doctors han realitzat avenços rellevants en aquests tumors però ara se centren en una estratègia que consisteix, en primer lloc, a identificar molècules que només estiguin presents en tumors tipus triple negatiu o Her2 +. Posteriorment, creen uns anticòs (molècules biològiques que actuen com míssils teledirigits) contra aquestes molècules, i els uneixen potents fàrmacs que destrueixin a la cèl·lula.





El rellevant d'aquestes teràpies és que són molt potents contra la cèl·lula tumoral, però a l'estar teledirigides no fan mal a les cèl·lules sanes, el que disminueix els efectes secundaris. Aquest laboratori és referent mundial en aquest tipus de teràpies, que tenen molt potencial per combatre els tumors més agressius o resistents a altres teràpies.





Per la seva banda, la investigadora Maria Casanova, amb l'ajuda del Programa Cris de Talent, dotat amb 400.000 euros en cinc anys, ha posat en marxa el seu propi laboratori en el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), amb la idea d'anticipar-se a la metàstasi en el càncer de mama triple negatiu entenent el seu procés i identificant els seus punts febles.





"Els resultats de l'última conferència internacional centrada en càncer de mama triple negatiu demostren que els tractaments que administren immunoteràpia estan augmentant la supervivència dels pacients respecte a les anteriors teràpies. El nostre projecte just s'emmarca en intentar entendre com aquestes cèl·lules del sistema immunitari responen a aquests tractaments i descobrir noves dianes terapèutiques en el sistema immunitari innat amb el que estem molt motivats per aquests resultats. També anem a analitzar per què alguns pacients no responen", ha explicat.