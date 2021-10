Catalunya suma 174 casos en la tercera jornada consecutiva sense morts per Covid

@EP





Catalunya ha registrat fins aquest dilluns 997.256 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia -919.619 amb un prova PCR o test d'antígens--, 174 més que en el recompte de diumenge, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.





En les últimes 24 hores no s'han registrat morts i el total de morts és de 23.957: són 15.307 en hospital o centre sanitari, 4.653 en residència, 1.251 en domicili i 2.746 que no són classificables per manca d'informació.





Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 345, dos menys que en l'últim recompte. Un total de 91 pacients es troben ingressats en unitats de cures intensives (UCI) de centres públics i privats, els mateixos que en l'últim recompte: 56 necessiten ventilació invasiva (intubació), 11 requereixen oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) i 24, suport sense intubació.





La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) puja lleugerament fins 0,85 i el percentatge de positivitat dels test d'antígens i PCR se situa en 1,49%, mentre que la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 45, 49 per cada 100.000 habitants i la mitjana d'edat dels casos confirmats és de 39,81 anys.





La taxa de risc de rebrot s'ha mantingut igual: el diumenge se situava en 37 i 24 hores després es manté en 37.





VACUNACIÓ





Catalunya ha administrat la primera dosi de la vacuna contra la coronavirus a un total de 5.946.872 persones des que va començar la campanya de vacunació, dels quals 5.828.424 ja tenen la pauta completa: hi ha 665 nous immunitzats en les últimes 24 hores.





En percentatges, el 75% de la població catalana està vacunada amb al menys una dosi de la vacuna, mentre que un 73,5% ja té la pauta completa de la vacunació.