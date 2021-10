Els treballadors d'atenció telefònica del 061 comencen una vaga indefinida contra Ferrovial

Treballadors de l'061 CatSalut Respon @ep





Aquest dilluns, a les 23:00 HOTAS, ha començat la vaga indefinida convocada per UGT, CGT i USOC en el servei d'atenció telefònica "per denunciar les condicions laborals imposades per Ferrovial Serveis, empresa adjudicatària del servei", denuncien els sindicats en un comunicat.





"La vaga que comença avui respon als continus incompliments pel que fa al salari, jornada laboral, contractació i conciliació", expliquen els treballadors en un comunicat. A més, denuncien la "precarització sistemàtica" de les condicions laborals de la plantilla com a conseqüència de l'externalització del servei a la adjudicatoria Ferrovial Serveis.





Per tant, demanen que el personal d'atenció telefònica de l'061 "tingui les mateixes condicions que el personal de l'SEM i que aquest servei deixi d'estar externalitzat", alhora que denuncien que "ni el Departament de Salut ni el SEM, màxim implicat en aquest conflicte laboral, no s'hagi responsabilitzat de l'conflicte ni hagi volgut formar part de la taula de negociació ".





Aquestes són les demandes dels sindicats:





- La reducció el nombre total d'hores anuals de la fornada completa.





- La limitació dels dia seguits treballats.





- La retribució de la plantilla com a personal d'emergències (amb el conveni de l'SEM).





- Reclamen la paga Covid-19 a la qual sí que han tingut dret els seus companys de l'SEM.





- La reducció de l'eventualitat existent en el servei.





- L'augment de les hores de contracte personal convertit a indefinit, que actualment són 16 hores mensuals ampliables segons el mes.





Aquest dimarts 19 d'octubre els treballadors del servei de telefonia de l'061 es concentraran de 13 a 16 hores davant la Central, a la intersecció entre el carrer Motors i el carrer Pablo Iglesias, a l'Hospitalet de Llobregat.