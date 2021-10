Un estudi apunta que la vacuna contra la SARS-CoV-2 podria protegir d'altres coronavirus

Covid-19 @ep





Científics de Northwestern Medicine (Estats Units) han demostrat per primera vegada que les vacunes contra la SARS-CoV-2 i les infeccions prèvies per aquest virus poden proporcionar una àmplia immunitat contra altres coronavirus similars.





Les tres principals famílies de coronavirus que causen malalties humanes són el Sarbecovirus, que inclou el cep SARS-CoV-1, responsable del brot de Síndrome Respiratòria Aguda Sever (SARS) de 2003, així com la SARS-CoV-2, responsable del COVID -19; el Embecovirus, que inclou el OC43, sovint responsable del refredat comú; i el Merbecovirus, que és el virus responsable de la Síndrome Respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS), notificat per primera vegada el 2012.





En aquest treball, publicat a la revista 'Journal of Clinical Investigation', el plasma d'éssers humans vacunats contra la SARS-CoV-2 va produir anticossos de reacció creuada (que van proporcionar protecció) contra la SARS-CoV-1 i el coronavirus de el refredat comú (OC43).





L'estudi també va descobrir que els ratolins immunitzats amb una vacuna contra la SARS-CoV-1 desenvolupada en 2004 generaven respostes immunitàries que els protegien de l'exposició intranasal de la SARS-CoV-2. Finalment, l'estudi va descobrir que les infeccions prèvies per coronavirus poden protegir contra infeccions posteriors per altres coronavirus.





Els ratolins que havien estat immunitzats amb les vacunes contra la COVID-19 i que posteriorment van ser exposats al coronavirus de el refredat comú (HCoV-OC43, que és diferent de la soca de la SARS) estaven parcialment protegits contra el refredat comú, però la protecció era molt menys sòlida.





La raó, segons hipotetizan els científics, és que tant la SARS-CoV-1 com la SARS-CoV-2 són genèticament similars (com primers entre si), mentre que el coronavirus de el refredat comú és més divergent de la SARS-CoV-2 .





"Mentre el coronavirus tingui un parentiu superior al 70 per cent, els ratolins estaven protegits. Si estiguessin exposats a una família de coronavirus molt diferent, les vacunes podrien conferir menys protecció", explica el líder d'l'estudi, Pablo Peñaloza-MacMaster.





Tenint en compte el diferent que és cada família de coronavirus, els autors puntualitzen que "probablement no" hi hagi mai una universal contra els coronavirus. No obstant això, veuen la possibilitat de desenvolupar una vacuna per a cada família de coronavirus (Sarbecovirus, Embecovirus i Merbecovirus).





"El nostre estudi ens ajuda a reavaluar el concepte d'una vacuna universal contra el coronavirus. És probable que no hi hagi cap, però podríem acabar amb una vacuna genèrica per a cadascuna de les principals famílies de coronavirus, per exemple una vacuna universal contra el Sarbecovirus per la SARS-CoV-1, la SARS-CoV-2 i altres coronavirus relacionats amb la SARS; o un universal contra el Embecovirus per al HCoV-OC43 i el HKU1 que causen refredats comuns ", rebla Peñaloza-MacMaster.





Els autors van avaluar les respostes immunitàries en éssers humans que van rebre vacunes contra la SARS-CoV-2, així com en pacients de COVID-19. "Vam descobrir que aquests individus van desenvolupar respostes d'anticossos que van neutralitzar un coronavirus de el refredat comú, el HCoV-OC43. Ara estem mesurant quant dura aquesta protecció creuada", apunta l'investigador.