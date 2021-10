Rebre la segona dosi de Pfizer o Moderna en vacunats amb AstraZeneca disminueix el risc d'infecció

Les persones que reben una primera dosi de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford- AstraZeneca i se'ls administra una vacuna d'ARNm (Pfizer o Moderna) per la seva segona dosi tenen un menor risc d'infecció en comparació amb les persones que havien rebut ambdues dosis de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca, segons un estudi realitzat per investigadors de la Universitat d'Umea (Suècia).





"Haver rebut qualsevol de les vacunes aprovades és millor que no rebre cap, i dues dosis són millors que un. No obstant això, el nostre estudi mostra una major reducció de el risc per a les persones que van rebre una vacuna d'ARNm després d'haver rebut una primera dosi d'una basada en vectors, en comparació amb les persones que van rebre la vacuna basada en vectors per a les dues dosis ", afirma un dels líders de l'estudi, Peter Nordström.





Atès que l'ús de la vacuna basada en vectors d'Oxford-AstraZeneca contra la COVID-19 es va suspendre per a les persones menors de 65 anys a Suècia i altres països, com Espanya, a totes les persones que ja havien rebut la seva primera dosi d'aquesta vacuna se'ls va recomanar una vacuna d'ARNm com a segona dosi.





Durant un període mitjà de seguiment de 2,5 mesos després de la segona dosi, l'estudi va mostrar un risc d'infecció un 67 per cent menor per la combinació d'Oxford-AstraZeneca més Pfizer-BioNTech, i un 79 per cent menor per Oxford / AstraZeneca més Moderna, en ambdós casos en comparació amb els individus no vacunats.





Per a les persones que havien rebut dues dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca, la reducció de el risc va ser del 50 per cent. Aquestes estimacions de risc es van observar després de tenir en compte les diferències relatives a la data de vacunació, l'edat dels participants, el nivell socioeconòmic i altres factors de risc de COVID-19.





Les estimacions d'eficàcia s'apliquen a la infecció per la variant Delta, que va ser la que va dominar els casos confirmats durant el període de seguiment. Hi va haver una incidència molt baixa d'esdeveniments tromboembòlics adversos per a tots els esquemes de vacunació. El nombre de casos de COVID-19 prou greus com per donar lloc a una hospitalització va ser massa baix perquè els investigadors poguessin calcular l'eficàcia enfront d'aquest resultat.





Investigacions anteriors han demostrat que els esquemes de vacunes mixtes generen una resposta immunitària sòlida. No obstant això, no està clar fins a quin punt aquests esquemes poden reduir el risc d'infecció clínica.





Aquesta és la llacuna de coneixement que el nou estudi realitzat pels investigadors de Umea pretenia cobrir. L'estudi es basa en les dades dels registres nacionals de l'Agència de Salut Pública de Suècia, el Consell Nacional de Salut i Benestar i l'Oficina d'Estadístiques de Suècia. En l'anàlisi principal es van incloure unes 700.000 persones.





"Els resultats de l'estudi poden tenir implicacions per a les estratègies de vacunació en diferents països. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat que, tot i els prometedors resultats d'estudis anteriors sobre la resposta immunitària de la vacunació mixta, cal realitzar estudis més amplis per investigar la seva seguretat i eficàcia davant els resultats clínics. Aquí tenim ara un d'aquests estudis ", ha destacat Marcel Ballin, estudiant de doctorat en medicina geriàtrica de la Universitat d'Umea i coautor de l'estudi.