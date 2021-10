Investiguen l'etiquetatge fals de vi Priorat, Montsant i Terra Alta

Recurs vi Priorat @ep





Un jutge de Reus (Tarragona) investiga la presumpta falsificació de l'etiquetatge d'ampolles de vi com si tingués realment Denominació d'Origen (DO) Priorat, Montsant i Terra Alta.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat aquest dilluns que la investigació va començar arran d'una denúncia conjunta dels consells reguladors de les tres DO.





Van presentar la denúncia al juliol i ara el jutge investiga els presumptes delictes de falsificació, estafa i introducció al mercat d'una denominació d'origen.





Durant la investigació s'ha registrat una empresa vitivinícola de les Borges de Camp (Tarragona) i s'ha confiscat un "gran volum d'ampolles amb suposat etiquetatge fals".





La investigació, dirigida pel jutge i a càrrec dels Mossos d'Esquadra, continua oberta i per ara no hi ha cap sospitós en qualitat de investigat.