El Govern central vol imposar un peatge a les autovies espanyoles

La secretària d'Estat d'Infraestructures, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha assegurat aquest dilluns que és "imperatiu" el pagament d'una taxa per a l'ús en les autovies espanyoles i ha apel·lat a "no ajornar més".





Així ho ha traslladat durant la inauguració del 25è Simposi Nacional de Vies i Obres de l'Administració Local (VYODEAL), que acull la Diputació de Pontevedra.





La secretària d'Estat de el ram ha defensat que aquest model de "pagament per ús" oferirà una solució a el "creixent dèficit" en matèria de conservació de carreteres permetent obtenir així una font d'ingressos extra i directa.





Segons la seva opinió, els 1.400 milions d'euros que destinaran a l'any 2022 els pressupostos generals de l'Estat per al manteniment d'aquestes infraestructures són "insuficients", pel que considera que Espanya ha de donar un "pas més" cap als canvis que demanden les autoritats europees.





"O afrontem un canvi o seguirem captius d'un sistema tan injust com lucratiu per a alguns", ha sentenciat la secretària d'Estat d'Infraestructures.





No aprovar aquesta taxa, ha indicat Isabel Pardo de Vera, "treu recursos" per al manteniment de carreteres "en detriment dels que haurien de ser destinats a reforçar l'assegurament de la sanitat, l'educació o la justícia". Aquest perjudici s'agreuja amb la recaptació de peatges "desequilibrats" al territori, "generant profundes bretxes d'oportunitat".





Pardo de Vera ha apuntat que el model imposat a Europa "és un 60% de taxa d'ús i un 40% de peatges" i s'ha preguntat si "algú pot entendre" que els camioners espanyols "paguin per usar les carreteres de tot Europa" i els estrangers "facin servir gratis" les estatals.





"S'ha allargat massa la presa de decisions", ha insistit Pardo de Vera, que ha destacat el "gran esforç" fet pel Govern per "minimitzar" els "enormes desequilibris territorials" en matèria de mobilitat.





Així, ha recordat que entre 2018 i 2026 s'han alliberat o s'alliberaran 1.244 quilòmetres de la xarxa nacional d'autopistes i s'han aprovat descomptes "històrics" en aquelles que segueixen amb concessió a causa de decisions "que ens van deixar ostatges de la seva gestió".





PONTEVEDRA, "UN REFERENT SOSTENIBILITAT URBANA"





Pardo de Vera, que va ser responsable d'Infraestructures en la Diputació de Pontevedra, ha subratllat que aquesta província és "un referent en sostenibilitat urbana" i que està considerada com "la província de les persones primer".





La secretària d'Estat d'Infraestructures ha incidit que a hores d'ara no es pot deslligar "la gestió i disseny d'espais públics i les infraestructures de l'humanisme", perquè "l'espai públic ens pertanyen a tots i totes".





A la sessió inaugural d'aquest congrés Vyodeal, organitzat per l'Associació Espanyola de Carreteres, el seu president Juan Francisco Lazcano, ha reivindicat que la carreteres locals "estan cridades a tenir més protagonisme en aquests temps de canvi".





Per la seva banda, la presidenta de la Diputació de Pontevedra, Carmela Silva, ha sostingut que "avui a aquesta província no hi ha qui la reconegui". "Ens queda molt per fer i ho farem, perquè tenim un ferm compromís amb un nou model de carretera local entesa com a espai públic on totes les persones vivim millor".





El vicepresident provincial, César Mosquera, també ha subratllat que les vies locals s'han de dissenyar com a centres de vida i articulació social enfront de la uniformització.