El president de CaixaBank visita Foment del Treball

Foment del Treball





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha visitat avui la seu de Foment del Treball per participar en la reunió dels seus consells Consultiu i Assessor. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha rebut Goirigolzarri, qui ha signat el Llibre d’Honor de la institució.





En la seva intervenció, ha subratllat la importància dels fons Next Generation EU per aplicar una profunda transformació de l’economia: “ens trobem davant una oportunitat històrica per superar les vulnerabilitats econòmiques del país”.





Aquesta trobada s’inscriu en l’agenda anual de contactes intensa que manté Foment amb representants polítics, institucionals i empresarials de tot el món a fi de potenciar la diplomàcia econòmica.