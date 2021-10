Denunciat per circular a 211 km/h per l'A-14 a Alguaire

@ep





Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment diumenge un conductor de 59 anys i Veí d 'Alcoletge (Lleida) com a presumpte autor d'1 Delicte contra la seguretat vial per conduir a 211 quilómetres per hora en un tram limitat a 120 a Alguaire ( Lleida).









El conductor va ser Denunciat al Voltant de les 16.25 hores, durant un control de Velocitat muntat a l'altura del punt quilomètric 7,8 de l'A-14, ha Informat AQUEST dilluns la policia catalana en un Comunicat.





Una patrulla dels Mossos va Demanar al conductor que Atures el vehicle i va Obrir Diligències Penals per 1 presumpte Delicte contra la seguretat vial per conduir a una Velocitat penalment punible.