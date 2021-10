Mor per Colin Powell per Covid-19, l'exsecretari d'Estat dels EUA durant el mandat de Bush

Colin Powell, que va ser secretari d'Estat dels Estats Units durant la Presidència de George W. Bush, ha mort als 84 anys a causa de complicacions causades per la COVID-19, segons ha anunciat aquest dilluns la seva família a la xarxa social Facebook.





"Hem perdut a un marit, pare, avi i un gran nord-americà extraordinari i amorós", han assenyalat, abans de precisar que Powell tenia la pauta completa de vacunació contra la COVID-19.





Collin Powell @wikipedia





Powell, novaiorquès de naixement, va ser el primer secretari d'Estat nord-americà de raça negra i un distingit i pioner soldat que va combatre al Vietnam. Posteriorment, es va convertir en el primer assessor de Seguretat Nacional negre durant el final de la Presidència de Ronald Reagan i en el primer i més jove president de l'Estat Major Conjunt de l'Exèrcit entre 1989 i 1993, durant les administracions de George HW Bush i Bill Clinton .





Va jurar com a secretari d'Estat de George W. Bush al gener de 2001, ja que va ocupar fins a gener de 2005. Va ser en aquest període quan va presentar informació deficient davant Nacions Unides per advocar per la guerra de l'Iraq, el que més tard s'anomenaria una "taca "en el seu historial, segons recorda la cadena de televisió CNN.





La comprovació que les suposades armes de destrucció massiva no existien va malmetre el seu historial diplomàtic, el que va implicar que no fos confirmat en el càrrec després de la reelecció de Bush com a president.





Powell, que sempre s'ha declarat com a votant republicà, va usar el seu capital polític per donar suport a l'elecció de Barack Obama a la Casa Blanca el 2008.





Ha rebut nombrosos premis i condecoracions militars a Estats Units i altres països, entre les quals destaquen dues medalles presidencials per actes en pro de la llibertat o la medalla de la ciutadania atorgada pel president. Estava casat amb Ànima Vivian (de soltera, Johnson) Powell des de 1962 i amb ella va tenir tres fills, Michael, Linda i Anne.





L'expresident Bush ha lamentat la mort de Powell. En un comunicat, ha destacat que era "un gran servidor públic, començant per la seva època com a soldat al Vietnam", i ha remarcat que molts presidents han confiat en el seu "consell" i "experiència".





"Era un dels favorits dels presidents que va guanyar la Medalla Presidencial de la Llibertat dues vegades", ha continuat, abans d'incidir en el fet que era un home "molt respectat" als Estats Units i a l'estranger. "I el més important, Colin era un pare de família i un amic", ha conclòs.