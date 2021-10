Els Pressupostos per al 2022 comencen a trontollar?

Marta Vilalta /@EP





Una setmana després de presentar-se el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) pel 2022 ara toca convèncer els partits més "complicats" perquè donin el seu suport. Tal com van declarar fonts de la Moncloa el divendres passat, els socis prioritaris per l'aprovació dels PGE són ERC i PNB, encara que de moment sembla que serà complicat convèncer el partit català.





Justament aquest dilluns la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha alertat en roda de premsa al president del govern, Pedro Sánchez, que si no genera unes "condicions favorables" per a la negociació i la taula de diàleg "no avança", Esquerra podria "tombar" els pressupostos generals de l'Estat per a 2022.





Així de contundent ha estat Vilalta, que ha explicat que ERC encara no ha pres la decisió de presentar una esmena a la totalitat al projecte pressupostari, perquè està a l'espera de veure com evoluciona la postura de l'executiu central els propers deu dies.





"EL GOVERN CENTRAL NO ESTÀ FENT BÉ LA FEINA"





La portaveu dels republicans, en la seva compareixença als mitjans, també ha aprofitat per llançar un "avís" al govern central i ha afirmat "no està generant les condicions favorables per a la negociació dels pressupostos". "No està fent bé la seva feina", ha afegit.





No es donen ara mateix aquestes condicions, ha explicat, perquè per exemple "incompleixen els seus compromisos" d'execució pressupostària amb Catalunya per aquest any i "no respecten la llengua catalana" en els esborranys de la llei estatal de l'audiovisual.





A més, al congrés celebrat aquest cap de setmana, el PSOE ha intentat "escapar del context de la taula de negociació política" amb la Generalitat, perquè "intenta, sempre que pot, amagar el conflicte polític" amb Catalunya.





"Si la taula de negociació no avança" i "no es fan passos endavant" en favor d'una "resolució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat", ha subratllat, serà "molt difícil, per no dir pràcticament impossible, que puguin avançar la resta d'espais de negociació".





Malgrat que ERC sí que va facilitar l'aprovació dels últims pressupostos estatals, això "no pressuposa que hàgim de tornar a fer el mateix", ha alertat. "No seria la primera vegada que tombem uns pressupostos perquè no són bons per a la ciutadania".





ANAR MÉS ENLLÀ D'UNA "FOTO"





Vilalta ha remarcat que, perquè ERC faciliti l'aprovació dels pressupostos, és necessari anar fent "passos endavant" en la taula de diàleg i no quedar-se només amb la "foto" de la reunió del passat 15 de setembre.





Si el govern central vol comptar amb ERC per a l'aprovació dels pressupostos, "ho està fent molt malament, ho està fent a l'inrevés", ha insistit de forma contundent.





Elsa Artadi/ @EP





JxCat ESTÀ "LLUNYÍSSIM" DEL SÍ





Per la seva part, JxCat encara no ha decidit si presentaran una esmena a la totalitat al projecte dels Pressupostos del 2022, una decisió que prendran la setmana vinent en la reunió de l'executiva del partit.





Tot i això, la portaveu del grup, Elsa Artadi, ha puntualitzat aquest mateix dilluns que el partit està "llunyíssim de dir que sí" als pressupostos i ha instat a fer un front comú independentista (ERC, JxCat i CUP) per negociar els PGE. A més, ha deixat clar que les seves línies vermelles pel pacte han d'incloure el manteniment dels fons Covid i la cogestió dels fons europeus.





Marc Solsona /@EP





EL PDeCAT, L'ALTRA CARA DE LA MONEDA





L'altra cara de la moneda és el PDeCAT, que ja ha avisat que la seva formació no farà "una confrontació o un frontisme estèril que no aporten res" amb els PGE per al 2022. El secretari adjunt del grup, Marc Solsona, en una roda de premsa telemàtica ha obert la porta a emprendre "una línia constructiva de diàleg" amb el govern central que busqui "el millor per al país" en aquests pressupostos.





A més, al contrari d'ERC i JxCat, el partit ha anunciat que la seva formació no presentarà una esmena a la totalitat al projecte de llei de pressupostos. Amb aquesta decisió, ha dit Solsona, el PDeCAT dóna un marge per "fer política" i "explorar totes les vies", si bé ha sentenciat que, "atenint-nos al nivell d'execució pressupostària", la formació té arguments "per tenir una mirada prudent" en relació amb l'aprovació dels comptes.



"No estem votant que sí a res. No presentarem una esmena a la totalitat perquè ens permeti tenir el joc polític per poder fer política", ha culminat.