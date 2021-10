Pedro Sánchez / @PSOE





El president de Govern, Pedro Sánchez, va afirmar en el seu discurs de reelecció com a primer secretari del 40 Congrés del PSOE que el seu partit compleix el promès. Concretament ho expressava així: "fem promeses, fem el que prometem, i per tant, el PSOE és el partit que compleix els seus compromisos davant la gent".





És important començar pel final per poder enllaçar dues reunions informals que van ocórrer en els passadissos d'aquest retrobament socialista fraternal i ple d'energia positiva.





Si en el meu anterior article "la mala educació monclovita" posava damunt de la taula fa gairebé un mes un tema polèmic sobre les dificultats en l'exercici de la nostra professió, en aquesta ocasió vinc a comptar el capítol 2 i la situació actual.





Però abans d'entrar en matèria vull donar les gràcies. En primer lloc a vosaltres que ens llegiu, als que ens doneu suport des del minut 1 d'aquell il·lusionant 11 de setembre de 2008. També als companys / es dels mitjans de comunicació no habituals en especial i també als companys / es de els mitjans habituals pel seu suport formal i informal perquè tot suma. Moltes gràcies per alimentar la flama de l'esperança perquè ha funcionat.

















































Extracte de la fi de l'article "la mala educació monclovita".





I ha funcionat segurament guiada per les mans celestials de 'Amatxu' la Verge de Begoña a qui la nostra companya, Irene Díaz, directora d'informatius de Telebilbao, va demanar que no "es silenciés als mitjans locals a Moncloa" el passat 13 d'octubre.





Amb aquest mantell de providència celestial i amb l'esperança protegida en els nostres cors acudim la directora de Diari 16, María José Pintor i una servidora a el 40 Congrés del PSOE de València del cap de setmana.





I allí entre una multitud de persones que participaven i assistien ens trobem a la portaveu de Govern, Isabel Rodríguez com il·lustren aquestes dues fotografies.





Foto1: Isabel Rodríguez / @Agustin Millán











Foto2: Ma José Pintor, Purificació González i Isabel Rodríguez / @Agustin Millán





En aquesta primera trobada informal i "fortuït" vam intercanviar unes primeres impressions sobre la comunicació digital amb la portaveu de govern d'Espanya. I principalment vam començar a escoltar-nos, obtenint de Rodríguez la primera "promesa", la de reunir-nos formalment amb ella per parlar de la nova política comunicativa de govern amb els mitjans en aquesta etapa incipient.







Un dia després de nou l a sincronicitat vital es va aliar amb la causa que defensem i va fer que trobéssim al secretari d'Estat de Comunicació (SEC) més buscat de la democràcia espanyola, Francesc Vallés, com il·lustra aquesta fotografia.





Ma José Pintor, Francesc Vallès i Purificació González / @Agustin Millán





En aquest altre trobada informal amb el secretari d'Estat de Comunicació intercanviem també unes primeres paraules sobre la digitalització en la comunicació de l'Administració de l'Estat. I Vallès ens va fer la segona "promesa" de Congrés, complir amb la petició de reunió realitzada per més de 350 mitjans locals, sectorials i especialitzats de tot Espanya, que estarà representada per un petit grup de manera presencial i per un altre de manera virtual, a la Moncloa. Ajundant en aquesta trobada "promès" el presencial amb el digital.







UNITAT I COMPLIMENT DE PROMESES





En aquest Congrés de el PSOE la paraula "unitat" ha tingut un valor fonamental per als socialistes vinguts de tota la geografia espanyola. I la "unitat" del sector ha donat els seus fruits.





Falta que tots, socialistes i mitjans "avancem" sota el lema triat en aquest Congrés de València. I que com Pedro Sánchez ens va assenyalar a tots "al PSOE compleixin" amb les promeses fetes. Però de moment que no és poc, "avancem amb dues promeses sobre d'una taula" perquè el dret a l'exercici lliure de la nostra professió sigui un dret consolidat i no haguem de tornar a reconquerir-lo. I ho farem amb el diàleg com a eina per escoltar-nos i entendre'ns.





José Luis Rodríguez Zapatero / @Agustin Millán





Perquè com va dir José Luis Rodriguez Zapatero en la seva intervenció a l'Àgora d'aquest Congrés socialista, "quan ningú creia que el matrimoni entre iguals -gay- era possible, ho vam fer, i tothom ho donés suport o no es va beneficiar d'aquest dret universal". Es tracta va afirmar" que hem d'imaginar drets que encara no existeixen, però que quan els convertim en una realitat, tots els gaudeixen ". I el dret a la digitalització en tots els àmbits ha vingut per quedar-se.





Felipe González / @PSOE





També com va dir Felipe González en la seva única petició a Sánchez: "Pedro has d'eixamplar l'espai dels que opinen diferent i defensar el seu dret a discrepar, tenir cura de la pluralitat que ens enriqueix i ens fa grans".









Moment musical de Congrés el PSOE / @Agustin Millán





Pel que només cal demanar: que tal si "avancem", tots, sense deixar ningú enrere ?.





La unitat de l'PSOE en una foto d'Agustin Millán.