Oriol Pujol demana l'absolució i assegura que si va cometre infraccions tributàries, ho va fer "en solitari"

@EP





L'exdiputat de CiU al Parlament, Oriol Pujol, ha demanat l'absolució en la causa contra el seu pare, el que va ser president de la Generalitat, Jordi Pujol, i els seus sis germans descartant que la seva família sigui "una associació constituïda per delinquir" i deixant clar que, si va cometre infraccions tributàries, les va cometre "en solitari".







En un escrit de defensa amb data d'aquest mateix dilluns, i a què ha tingut accés Europa Press, Oriol Pujol ha assegurat que no ha "existit" entre els membres de la família "més acord que el d'admetre l'ingrés en els seus comptes dels fons opacs situats a l'estranger".





"En concret, Oriol Pujol no ha assumit cap funció en coordinació amb ningú per dur a terme cap activitat, fos lícita o il·lícita. Les infraccions tributàries que va poder cometre les va efectuar en solitari, sense el concurs d'altres membres de la família i no va acomplir cap actuació, a Espanya oa l'estranger, d'afavoriment o ocultació de les activitats de tercers", recull l'escrit.





En aquesta línia, a més, la defensa de Pujol insisteix que no existeix "cap prova sobre aquestes qüestions", afirmant a més que "l'activitat probatòria ni tan sols s'ha intentat". Tot això el porta a assenyalar que els fets dels quals se l'acusa no són constitutius d'un delicte d'associació il·lícita o de blanqueig de capitals.





ANTICORRUPCIÓ DEMANAR VUIT ANYS PER ORIOL



La Fiscalia Anticorrupció va demanar vuit anys de presó per l'Oriol, els mateixos que per a Oleguer, Mireia i Marta Pujol Ferrusola. El Ministeri Públic va interessar més nou anys de presó per l'expresident de la Generalitat i fins a 29 pel seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola. D'altra banda, va sol·licitar per a l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés, una pena de 17 anys, mentre que per a Josep Pujol la petició era de 14 anys de presó.





Tot això per delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la Hisenda Pública i falsedat documental i frustració de l'execució en relació amb la gestió del seu patrimoni. Segons Anticorrupció, van actuar conjuntament i van ocultar, almenys des de l'any 1991, una ingent quantitat de diners a Andorra, presumpte producte de l'afavoriment a determinats empresaris perquè resultessin adjudicataris de diferents concursos públics de l'administració pública catalana.









EL LLEGAT DEL SEU AVI



L'escrit de defensa assenyala que Oriol Pujol va tenir coneixement "en algun moment de principis dels anys noranta" de l'existència d'una herència que pertanyia al seu avi, Florenci Pujol, que havia de ser repartida entre els set néts. Va ser més tard quan li va ser notificat que seria el seu germà, Jordi Pujol Ferrusola, el que es faria càrrec de gestionar aquest "patrimoni ocult".





"El meu representat va considerar completament versemblant quan se li va exposar. És a dir, que el seu avi disposés d'un notable patrimoni i que una part significativa de la mateixa es trobés radicada fora d'Espanya i sostreta al coneixement del Fisc. Per descomptat, poca notícia directa podia tenir Oriol de les activitats econòmiques del seu avi, mort quan comptava amb tan sols 14 anys d'edat, més enllà del que li pogués ser relatat pels seus pares", defensa el seu lletrat.





Així, l'escrit aclareix que Oriol Pujol "no va realitzar cap acte formal d'acceptació del llegat en els termes jurídicament establerts". Va ser en 2009, enmig de la seva activitat política, quan "va resoldre renunciar als seus fons a l'estranger per pròpia convicció i davant la insistència de la seva dona".





Per aquesta cancel·lació, Oriol hauria lliurat a Jordi un document manuscrit, per al seu ús davant ANDBANK, en què s'apoderava expressament al seu germà a l'efecte. "Aquest document no ha estat aportat per l'entitat bancària en el marc de les successives comissions rogatòries ordenades per aquest jutjat", lamenta la defensa.





VA CANCEL·LAR EL SEU COMPTE I NO VA TENIR MÉS NOTÍCIES



I és que, segons addueix, "des del moment de la cancel·lació del seu compte el 2010 Oriol Pujol no ha tingut (ni tenia per què tenir) cap notícia sobre aquests fons". "Com consta en les actuacions, Oriol no va procedir a l'obertura d'un nou compte a l'entitat andorrana BPA, ni va constituir a favor seu cap fundació panamenya", afegeix.





En la seva defensa, Oriol Pujol també incideix que, durant el seu acompliment al davant dels càrrecs que va ostentar a la Generalitat de Catalunya, mai va tenir "la menor participació" en operacions relacionades amb el seu germà "ni amb cap altra de les que apareixen esmentades en els escrits acusatoris". Tampoc la va tenir "amb patrimoni radicat a Espanya i declarat per aquestes companyies, ni amb operacions realitzades amb fons situats a l'estranger".





Finalment, el seu escrit fa referència a l'origen de la causa contra la família Pujol Ferrusola, l'inici "s'emmarca en l'àmbit de l'anomenada 'Operació Catalunya'. Recorda Oriol Pujol que la mateixa va ser" dissenyada, al semblar, a la Direcció Adjunta Operativa del Ministeri de l'Interior "dirigit per Jorge Fernández Díaz.





DENUNCIA QUE LA CAUSA ES VA INICIAR PER VILLAREJO



En aquest sentit, la seva defensa assenyala directament 'Tàndem', la causa en què s'analitzen els diferents i variats encàrrecs al comissari jubilat, José Manuel Villarejo. Així, fa constar que en l'inici de les actuacions contra la família "van tenir participació, segons les dades obtingudes en fonts obertes i amb base en l'instruït pel Jutjat Central d'Instrucció Número 6", el mateix Villarejo i els comandaments policials Rafael Redondo , Marcelino Martín-Blas i Enrique García Castaño.





És per això que, en el seu escrit de defensa, sol·licita la desclassificació de tots els documents es trobin relacionats amb l'anomenada 'Operació Catalunya' així com la identificació de les persones que es relacionen amb la mateixa i autorització perquè les mateixes puguin declarar sobre aquests extrems en l'acte del judici oral.





De la mateixa manera, realitza una sol·licitud d'ampliació de comissió rogatòria internacional a l'entitat ANDBANK perquè enviïn la documentació en la qual es certificaria que el seu germà Jordi es va apoderar del seu compte bancari. A més, la seva defensa interessa la remissió íntegra de tres expedients de contractació signats quan Pujol ostentava el càrrec de secretari general del Departament d'Indústria de la Generalitat.





MARTA FERRUSSOLA, EXONERADA



Finalment, en el seu escrit Oriol Pujol sol·licita per al judici oral la testifical d'una sèrie de testimonis, de cinc perits i d'un conjunt de documentals i pericials per demostrar la seva innocència.

La presentació del seu escrit de defensa, el primer que presenta algun integrant deL clan, arriba després que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, autoritzés una nova pròrroga per a tots els processats en la causa.





El magistrat va enviar a la banqueta dels acusats a tota la família, a excepció de la dona de l'expresident, Marta Ferrusola -a la qual va exonerar pel seu estat de salut-, així com a altres 11 persones, per presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, delicte de frustració en l'execució i fins a set delictes contra la Hisenda Pública.