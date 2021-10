Elena vol més Mossos, més dones i una jubilació anticipada al cos

@EP





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha instat aquest dilluns a incrementar la plantilla dels Mossos d'Esquadra, la jubilació anticipada i la feminització del cos.







Ho ha dit durant l'acte del Dia de les Esquadres a Barcelona, en què també han assistit el comissari Joan Carles Molinero, el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, el comissari, Carles Anfruns, i la cap i el sotscap de la regió Policial Metropolitana de Barcelona, la comissària Marta Fernàndez, i l'intendent, Ignasi Teixidó.





Durant l'acte s'han lliurat 22 medalles, 18 a agents dels Mossos d'Esquadra, dues a la Guàrdia Urbana i dues a membres de societat civil per la seva trajectòria o acció: "És un immens honor ser conseller d'un cos com Mossos que es defineix per la seva enorme vocació de servei públic ".





Ha remarcat que el cos de Mossos d'Esquadra "està sempre entre les institucions més ben valorades", i que la ciutadania sap i valora la feina que fan els agents en els pobles i ciutats de Catalunya.





"Heu patit agressions inacceptables i heu treballat durant molts mesos en circumstàncies difícils. El treball que heu fet els Mossos d'Esquadra ha estat extraordinari. Sense vosaltres, els que pateixen, patirien molt més", ha afegit.





COMISSÀRIA MARTA FERNÀNDEZ



Per la seva banda, la cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, la comissària Marta Fernàndez, ha manifestat que en aquest acte es posa en valor el treball de l'any 2020, on l'activitat policial no es va reduir i on la policia ha estat "un servei essencial ".





Ha explicat que durant 2020, els delictes es van reduir en més d'un 40% a la ciutat de Barcelona, i els incidents als quals van donar resposta van ser més de 500.000.





"Les persones són el centre i la raó de ser del nostre treball", ha afegit, i ha agraït la feina de tots els agents del cos de Mossos d'Esquadra.