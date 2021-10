Mor Concha Márquez Piquer, l'única filla de la cantant de cobla Concha Piquer

@EP





L'única filla de la cantant de cobla Concha Piquer, Concha Márquez Piquer, ha mort aquest dilluns 18 d'octubre als 75 anys després de no superar la infecció pulmonar per la qual portava setmanes ingressada, segons han informat a Europa Press fonts pròximes a la família.

Concha Márquez Piquer (Buenos Aires, 1946) era filla del torero, Antonio Márquez, i de la famosa tonadillera, Concha Piquer.





Des de molt jove va decidir seguir els passos artístics de la seva mare en el món de la cançó, sent apadrinada per la llavors primera dama argentina, Eva Perón.

Cantant i actriu d'èxit, va dedicar gran part de la seva trajectòria professional a la cobla amb una àmplia discografia a l'esquena, com recorda la SGAE.





Es va casar amb Curro Romero amb només 17 anys i va tenir a dues de les seves filles amb el torero, Coral i Conchitin. La cantant es va separar del matador el 1979, i va obtenir el divorci tres anys després. No obstant això, Concha mai va consentir la nul·litat eclesiàstica del torero, encara que haguessin passat més de quatre dècades i cada un hagués refet la seva vida. Amb la sentència de divorci, Concha va decidir casar-se pel civil l'actor Ramiro Oliveros, i d'aquesta unió va néixer la seva filla Iris.





Un dels moments més durs de la vida de Concha Márquez Piquer va ocórrer al novembre de 1986, quan s o filla Coral va morir en un accident de cotxe quan acabava de fer 19 anys.





Com a cantant, Concha va debutar als 24 anys en un festival benèfic en el madrileny teatre Calderón, però va ser un any més tard, el 21 de juny de 1970, quan va fer la seva presentació al teatre de la Sarsuela de Madrid. Llavors va interpretar un recital de vint cançons, acompanyada per una orquestra de trenta-cinc músics.





Durant tota la seva carrera es va convertir en un dels referents de la cobla, de la qual era una dels seus màxims exponents, no només a Espanya sinó també a tot Llatinoamèrica