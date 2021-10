A Albiol "se li acaba el temps"

@EP





Grups de l'oposició de Badalona plantegen impulsar durant els propers dies els mecanismes per a una moció de censura contra l'alcalde, el popular Xavier García Albiol, tret que dimiteixi abans, com li han demanat diversos partits després de la seva aparició en els 'Pandora Papers '.





Diverses fonts han assegurat a Europa Press que els grups de l'oposició coincideixen en el diagnòstic que Albiol no ha de seguir sent l'alcalde de la ciutat, després que figurés en els 'Pandora Papers' que Albiol va tenir el poder general per gestionar una societat a Belize.





Fonts del PSC de Badalona consultades han insistit que demanen la seva dimissió però que "se li acaba el temps", i han assegurat que no han mantingut reunions oficials sobre una moció de censura amb la resta de grups municipals, encara que sí ho han abordat en contactes informals.





Des de Guanyem Badalona creuen que l'anunci de la moció de censura és "imminent", perquè consideren que s'ha constatat que Albiol no dimitirà, i han apostat per articular un govern municipal amb tota l'oposició, basat en primera instància a un acord PSC- guanyem.

Per part d'ERC, les fonts consultades també sostenen que Albiol vol evitar dimitir i que l'oposició avança cap a un executiu d'unitat: "En primer lloc, Albiol hauria de dimitir. Si no ho fa, com sembla, s'avançarà cap a la moció de censura".





Així mateix, fonts de Badalona En Comú Podem han assegurat que volen formar part d'un govern ampli d'esquerres, i han demanat generositat als grups municipals per arribar a un acord.





I des de Junts han coincidit a sostenir que Albiol "no pot continuar ni un segon més" en l'Ajuntament, i s'han mostrat disposats a donar suport a una moció de censura liderada pel PSC, perquè consideren que aniria en benefici de la ciutat.





ARITMÈTICA MUNICIPAL



Albiol va recuperar l'Alcaldia de Badalona el maig de 2020 després de dimitir l'anterior alcalde, el socialista Àlex Pastor, i després que els grups municipals no aconseguissin tancar un acord per articular un govern alternatiu -Albiol va ser investit a l'haver estat el més votat en les eleccions-.





L'Ajuntament de Badalona compta amb 11 regidors del PP; sis del PSC -liderat a la ciutat per Rubén Guijarro-; quatre Guanyem Badalona; tres d'ERC; 2 de Badalona En Comú Podem, i un dels Junts.





El PSC a nivell català ha abordat aquest mateix dilluns l'assumpte en la seva Executiva, i ha constatat que la decisió d'impulsar o no una moció de censura correspon a Guijarro i al seu equip de l'agrupació local, a la qual ha traslladat tota la seva "confiança ".