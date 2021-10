El PSC posa data i lloc per al Congrés que ha de rellevar Iceta

@EP





El primer secretari de PSC i ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha anunciat aquest dilluns que activa el procés per convocar un Congrés extraordinari per decidir el seu relleu, que se celebrarà a Barcelona el cap de setmana del 18 i 19 de desembre i en què el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, optarà al càrrec.





Ho ha explicat la portaveu de PSC al Parlament, Alícia Romero, en roda de premsa després de reunir-se l'Executiva del partit, i ha ressaltat que el procés s'ha activat aquest dilluns i que es concretarà i s'oficialitzarà diumenge en un Consell Nacional de la formació.





Romero ha destacat que Iceta "ha estat, és i serà una figura important del socialisme català", i que ha decidit fer un pas enrere per possibilitar nous lideratges, que Iceta situa a Illa com el seu relleu natural, ha recordat la portaveu.





CONGRÉS DEL PSOE



Romero, que ha assegurat que estan satisfets d'obrir una nova etapa, ha destacat que el Congrés Federal de PSOE d'aquest cap de setmana a València ha mostrat un partit "fort, unit, amb ganes de seguir lluitant per avançar en una Espanya plural i diversa".





"El PSC ha sortit reforçat d'aquest Congrés el PSOE", perquè ha incorporat a la ponència dues esmenes que considerava importants -per una Espanya federal i plural i pel diàleg-, i perquè ha guanyat un membre en l'Executiva Federal, passant de tres quatre membres.





Preguntada per l'impuls d'una reforma constitucional, ha assegurat que els socialistes tenen voluntat de treballar-la, però ha recordat que "les reformes al Congrés no es fan soles", i que no es poden promoure sense el suport majoritari de la Cambra.





Romero ha destacat la dècada des de l'anunci d'ETA de la fi de la violència, i ha assegurat que va ser una "demostració que la societat va derrotar a ETA, va derrotar a la violència", cosa que ha demanat recordar.