Batlle: la "degradació de l'entorn urbà" és per la inseguretat que hi ha a Barcelona

@EP





El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha atribuït la inseguretat que diu veure a la capital catalana a la "degradació de l'entorn urbà i a problemes de convivència que s'exacerben" i descarta que tingui a veure amb una eventual descoordinació policial.





Ho ha dit la trobada BCN Diàlegs, de Rethink BCN, impulsat per la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials de Foment de Treball, en què ha reconegut que hi ha un problema de seguretat a la ciutat, segons un comunicat de Rethink BCN i Foment.





Ha assegurat que a Barcelona hi ha un hàbitat que afavoreix les situacions d'inseguretat: "No tenim un problema de coordinació policial, sinó de degradació de l'entorn urbà i problemes de convivència que s'exacerba". "Una ciutat ordenada urbanísticament ofereix més seguretat que una ciutat desordenada i a Barcelona tenim un problema de desordre des de fa temps", ha afegit.





En aquesta línia, ha destacat l'increment d'efectius policials en els dos últims anys i ha celebrat haver "treballat bé" davant la falta de confiança que ha assegurat que hi havia entre la Guàrdia Urbana i el poder polític.





D'altra banda, ha afirmat que un dels problemes que hi ha a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és que "no hi ha cap instrument de coordinació metropolitana en matèria de seguretat" i considera que Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs haurien de tenir més coordinació policial.