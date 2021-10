Els Mossos investiguen una empresa per falsificar etiquetes de vi Priorat, Montsant o Terra Alta

@EP





El jutjat d'instrucció 3 de Reus té una causa oberta i investiga l'empresa Reserva de la Tierra de les Borges del Camp (Baix Camp) per presumptes delictes de falsificació, estafa i introducció al mercat d'una denominació d'origen.





La denúncia la van presentar conjuntament els consells reguladors de la DOQ Priorat i les DO Montsant i Terra Alta el passat juliol per una possible falsificació en l'etiquetatge d'ampolles de vi amb denominació d'origen. El passat 8 d'octubre els Mossos d'Esquadra ja van fer un registre a la seu de la companyia i segons ha confirmat aquest dilluns el TSJC es van confiscar "un gran volum d'ampolles amb suposat etiquetatge fals". De moment no hi ha ningú amb la condició d'investigat.





Els tres consells reguladors han emès aquest dilluns un comunicat conjunt en el qual expliquen que van detectar anomalies en vins comercialitzats per Reserva de la Tierra i en altres empreses del mateix grup, així com "discordances en l'etiquetatge dels precintes de garantia, fets que podrien apuntar a la comissió d'un presumpte frau constitutiu de diferents infraccions penals", han indicat.





En el comunicat, les tres DO han expressat que "estan compromeses amb les seves obligacions i amb la protecció dels seus vins, viticultors i cellers, davant accions incorrectes o fraudulentes i, per això, no s'estalvien esforços per a prestigiar, dignificar, valorar i aconseguir un major grau de confiança dels consumidors envers el món del vi".