En què gasten les subvencions els grups del Parlament?

Cada grup dels que constitueixen el Parlament rep una subvenció anul, la quantitat de la qual varia segons el nombre d'escons que tingui el grup en qüestió. Les últimes dades disponibles són les dels anys 2018 i 2019, en els quals es van destinar 33 milions d'euros a aquest ajut amb la qual es vol garantir "els recursos humans i dels mitjans materials necessaris per a exercir amb eficàcia i eficiència les seves funcions, especialment en l'àmbit de l'assessorament tècnic i el suport administratiu ".





@EP





Però com el reglament ho permet, l'ús que cada partit polític fa d'aquests diners és sempre més ampli. Tant és així, que segons assenyala El País només el 29,7% dels diners que es van repartir en 2018 i 2019 es va usar finalment per realitzar l'activitat legislativa. L'altre 70,1% va acabar en les arques dels grups parlamentaris.





Això varia segons el partit de què es parli. ERC, per exemple, transfereix al partit pràcticament tots els diners que rep de la subvenció i la CUP traspassa diners al partit en forma de "pagament" pels serveis prestats a el grup.





El PP, per la seva banda, el 2018 va rebre 655.536 euros d'ajuda per part de Parlament i va dedicar un 73% al seu personal. No obstant això, la xifra es va reduir al 20% a l'any següent. El PSC va ser el que menys diners de subvenció va destinar a despeses exteriors: 2.534 euros en 2019. I Ciutadans va transferir al partit fins i tot més diners dels què va rebre per part del Parlament.





Convergència va rebre en 2018 una suma de 2,33 milions d'euros, que va disminuir fins als 111.500 euros a l'any següent. I els de Carles Puigdemont, van dedicar el 2019 el 36% dels diners a l'activitat parlamentària. Els comuns, per la seva banda, van destinar un 60% de la subvenció del Parlament al partit. ERC va declarar una despesa ordinaria de 166.695 euros el 2019 i la CUP, en 2019, va dedicar un 68% de l'ajuda al personal.





No obstant això, no tots els partits treballen amb la mateixa claredat. Junts i Ciutadans mostren amb detall a què dediquen els seus diners. Però per exemple, els comuns no especifiquen res més enllà de "despeses exteriors".





Així doncs, de Junts es pot saber que en els anys analitzats van dedicar 226.742 euros als viatges i allotjaments, entenent-se com viatges els realitzats a Waterloo per realitzar reunions amb Puigdemont. A més, en aquesta formació van destinar 99.716 euros el 2018 a rebre "assessorament estratègic" i 28.202 euros a "estudis i informes". Després, en 2018 i 2019, van emprar 59.371 euros en "despeses de representació".





Per la seva banda, Ciutadans és un altre dels partits més transparents. Així doncs, mostren que 23.393 euros els van destinar a "advocats i procuradors". També van gastar 14.000 euros en viatges quan Arrimadas estava al comandament, a més de 6.000 euros en estilisme i fotografia. D'altra banda, en els dos anys van emprar 8.600 euros en "altres despeses".







El PSC, per la seva banda, no especifica els diners que va gastar en "funcionament". ERC va dedicar 19.118 euros a "serveis professionals independents", 490 euros a "material d'oficina" i 138 euros en "despeses de representació". Però això va ser en 2018, perquè de l'any següent no desglossa les seves despeses.