Quins requisits has de complir per rebre el complement de 100 € de l'Ingrés Mínim Vital?

En els Nous Pressupostos Generals per 2022 s'inclou una nova ajuda de 100 euros que es destinarà a famílies amb fills que ja percebin l'Ingrés mínim Vital i que tinguin pocs ingressos. Amb aquest complement, PSOE i Unides Podem volen donar una ajuda extra a les famílies més vulnerables, a més de reduir les taxes de pobresa infantil.





REQUISITS MÍNIMS PER A SOL·LICITAR L'AJUT





No obstant això, no tothom podrà beneficiar-se d'aquest complement, sinó que s'hauran de complir uns requisits mínims. Així, per sol·licitar la prestació s'haurà de ser una família amb dos adults i un nen petit i que els ingressos no superin en cap cas els 27.000 euros. Aquesta xifra podrà pujar fins als 32.100 euros si en lloc de tenir un fill, la família en té dos.





D'altra banda, també podran acollir-se a aquest ajut les família monoparentals amb un fill i renda de màxim 25.700 euros. O les famílies monoparentals amb dos nens petits al seu càrrec que rebin un màxim de 30.800 euros a l'any.





Tots aquests nens han de tenir entre 0 i 3 anys, ja que en cas que els nens tinguin entre 3 i 6 anys l'ajuda ja no serà de 100 € sinó de 70. I la xifra baixarà fins als 40 € si el nen té entre 6 i 18 anys d'edat. Cal assenyalar que aquest ajut serà per fill. És a dir, si una família té ara un nen de 2 anys i una nena de 8, llavors rebrà una prestació de 100 € pel primer i de 40 € per la segona.