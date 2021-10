Com protegir el patrimoni davant de la inflació?

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), a través de la seva revista mensual núm. 94 d'OCU Inversions, publica un article en què analitza l'impacte de la inflació en les inversions patrimonials i aconsella com actuar per protegir-les.





L'Institut Nacional d'Estadística va publicar ahir l'Índex de preus de consum, que consolida l'acceleració a l'alça de la inflació espanyola en el seu setè mes consecutiu, situant-se en el 4% interanual (de setembre 2020 setembre 2021), set dècimes més que en agost i el nivell més alt en els últims set anys.





Davant d'aquesta situació, provocada per una aturada econòmic global el 2020, pujada del preu de matèries primeres i de el cost de l'energia, l'Organització és conscient que no són poques les famílies que poden veure preocupades per la pèrdua de el valor dels seus estalvis que això suposa i OCU Inversions ofereix els següents consells:





1. A entendre de l'Organització la postura més assenyada passa per la diversificació, amb carteres globals com les recomanades per OCU Inversions, els resultats en els seus llargs anys d'experiència les avalen, també es poden incloure immobles si el patrimoni és elevat (a partir d'uns 300.000 euros) o afegint un pessic (no més d'un 5%) de plata.





2. Els diners en efectiu és el principal damnificat davant un escenari d'inflació prolongat, ja que conforme pugen els preus, els diners perd el seu poder adquisitiu, escenari que resulta més preocupant quan la retribució de diners dipositats en comptes corrents, d'estalvi i imposicions a termini fix és pràcticament nul·la, per la qual cosa OCU Inversions aconsella no tenir paralitzat l'efectiu en aquest tipus de productes, només el necessari per al dia a dia i una reserva per a imprevistos.







3. Els títols que, com bons i obligacions, ofereixen un cupó fix diari i tornen al seu venciment una quantia també prefixada, tampoc se salvarien de la crema en cas que la inflació s'enquistés durant anys o experimentés una alça explosiva ja que si aquests pagaments futurs compromesos perden valor és el producte en si el que perd valor.







4. No obstant això, les accions són un bon refugi en aquest escenari, ara bé, OCU adverteix que no val la de qualsevol empresa i que pot haver-hi un cert desfasament temporal fins que el mercat interpreti l'abast de la inflació. No pot passar per alt que no totes les empreses tenen la mateixa facilitat per repercutir l'augment de costos que suporten en els seus clients i les seves accions reflectiran aquesta realitat.





5. Els immobles, tant urbans com rústics, són un altre baluard contra la inflació ja que el seu valor augmenta a mesura que augmenten els preus ja que són capaços de generar rendes a l'alça tant pel lloguer dels primers (les rendes solen actualitzar amb l'IPC) com per les collites dels segons.





6. Finalment, si l'inversor es decanta pels metalls preciosos, OCU Inversions li aconsella que opti per la plata en lloc de per l'or ja que aquest últim no produeix rendes de cap tipus i el seu únic interès és defensiu per l'augment de preu que pot experimentar davant un escenari de crisi o de pujada desbocada de preus. No obstant això, la plata comparteix aquesta funció defensiva, però a causa del seu ús industrial és una matèria primera amb demanda creixent en què les pujades de preus li incideixen doblement: com a actiu refugi i com a matèria primera, per la qual cosa, a més de poder mostrar un comportament meritori en cas de no arribar la inflació, pot experimentar alces encara més accentuades en el cas que sí ho faci.





