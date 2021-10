CaixaBank i la Fundació Asprima renoven el seu acord per donar suport al sector immobiliari

@EP





El director executiu de Banca d'Empreses de CaixaBank, Luis Cabanas, i el president de la Fundació Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado, han renovat l'acord de col·laboració entre ambdues entitats per donar suport al sector immobiliari.





En virtut d'aquest conveni, CaixaBank patrocinarà la setena edició de les Trobades de Finançament Immobiliària de Madrid (EFIMAD), que se celebraran el 24 de febrer de 2022 i que constitueixen una de les cites claus de l'any per al sector immobiliari.





"En CaixaBank sabem que el sector de la promoció immobiliària és un dels motors de la recuperació econòmica al nostre país. Per això continuem compromesos amb ell, com així demostra la renovació del nostre acord amb la Fundació Asprima, amb la participació en programes de formació contínua i patrocini de l'EFIMAD, principal trobada immobiliari del nostre país", ha destacat Cabanas.





Per la seva banda, Juan Antonio Gómez-Pintado ha afirmat que per a la Fundació Asprima "resulta fonamental comptar amb el suport d'una entitat com CaixaBank". "La relació entre les dues entitats s'ha vist materialitzada en aquests últims anys professionalitzant la nostra indústria i aportant valor entre els nostres associats i socis col·laboradors", ha afegit.





CaixaBank Real Estate & Homes és la marca de l'entitat financera creada per impulsar la seva especialització en el sector promotor immobiliari i consolidar el servei que presta a les empreses d'aquest sector.





Sota aquesta marca CaixaBank finança la construcció de promocions residencials i acompanya promotor en el procés de construcció des de l'inici de l'obra fins al lliurament dels habitatges als compradors, als quals facilita el finançament dels immobles a través de la subrogació del préstec promotor.





Per la seva banda, l'Associació de Promotors Immobiliaris de Madrid (Asprima) és una organització empresarial el principal objectiu de la qual és defensar els interessos professionals de les empreses immobiliàries.