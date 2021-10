Possibilitat de xàfecs aquest dimarts a Catalunya

@EP





Els cels estaran aquest dimarts poc ennuvolat o clar en la major part del país, excepte a Catalunya i Comunitat Valenciana, on pot haver precipitacions, i al final del dia a Galícia, on s'espera a últimes hores l'arribada d'un front atlàntic, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que avisa per fenòmens costaners a la Corunya i Cadis i, a aquesta última, també per forts vents.





En concret, ha activat l'avís groc (risc) per a La Corunya, on hi haurà fort onatge a conseqüència del vent de sud-oest amb força 7. Mentrestant, a Cadis, el risc es deu tant a fenòmens costaners, per vent de llevant amb força 7 i ratxes fortes a l'oest de l'Estret i al sud del Cap de Trafalgar, sobretot a partir de la matinada. A més, avisa aquesta província per que es preveuen vents a terra amb ratxes de 80 quilòmetres per hora.





Per la resta, preveu intervals ennuvolats, sobretot de matinada, a l'àrea mediterrània que tendiran a anar quedant poc ennuvolats al llarg del dia. Només, segons apunta l'AEMET, persistirà la nuvolositat en zones litorals de Catalunya i de la Comunitat Valenciana, on és possible que hi hagi algun ruixat en general feble.





A la resta del país estarà poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, però l'arribada d'un front atlàntic produirà un augment de la nuvolositat a Galícia al llarg del dia, amb possibles precipitacions al final, més probables i intenses al nord-oest.





També veu possible que es registrin bancs de boira matinals al litoral oest de Galícia, altiplà Nord, conca de l'Ebre i interior de el sud-est peninsular, així com calitges a Canàries.





Pel que fa a les temperatures, s'espera que ascendeixin a la meitat nord-oest peninsular i que per contra baixin a Andalusia. A la resta, per la seva banda, espera pocs canvis. Pel que fa a les nocturnes ascendiran al terç nord peninsular.





Finalment, explica que els vents de sud-oest bufaran al quadrant nord-oest peninsular, amb intervals de fort en el litoral nord de Galícia. Del sud-est arribaran al quadrant nord-est i Balears.





Mentrestant, a l'extrem sud de la Península s'esperen vents de l'est, amb intervals de Llevant fort a l'Estret. A Canàries arribaran des del nord-est i amb caràcter moderat, mentre que a la resta de país predominaran els vents fluixos i variables.