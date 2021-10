Experts anticipen un Nadal amb menys joguines i molt més cares

joguines @ep





Les joguines per regalar als nens per Nadal o Reis seran molt més cars aquest any, segons ha explicat l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets (AEFJ). El màxim responsable de Promoció Exterior de l'organització, Oliver Giner, explica que, a causa de la pujada del preu de les matèries primeres i del transport, especialment des del sud-est asiàtic, els costos dels fabricants s'han elevat un 40%, la qual cosa els porta a una "inevitable" pujada de preus.





"La joguina està patint els mateixos problemes" que altres sectors, apunta l'expert a La Veu de Galícia. Les matèries primeres que més han pujat i que són necessàries per fabricar les joguines són alguns polímers, que han doblat el seu preu; el PVC, que ha pujat un 35%; els polièsters un 90% i les poliamides un 45%.





I més enllà de les matèries primeres, el preu del transport també ha pujat de forma dramàtica, el que provocarà que arribin menys joguines: portar un contenidor d'un port de el sud-est asiàtic fins al port de València és un 400% més car que fa un any. El 2020 es pagana de mitjana 3.000 dòlars, i ara s'ha disparat fins als 15.000 euros.





I el tercer factor per provocar una tempesta perfecta ha estat la pujada del preu de l'energia. Amb aquest escenari, Giner avisa que els fabricants hauran de traslladar aquest sobrecost al producte. Una altra opció per evitar la pujada de preus seria reduir les plantilles i, d'aquesta manera, reduir el preu de la producció.