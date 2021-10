VÍDEO: Passatgers eviten una agressió racista al metro de Londres

underground @unsplash





Un vídeo gravat al metro de Londres està corrent com la pólvora a les xarxes socials. A les imatges es pot veure a una dona asiàtica tractant-se de defensar de les acusacions racistes d'un individu que l'estava assetjant al metro, fins que es va encarar amb ella.





En aquest moment, els passatgers de tren, farts de l'actitud racista de l'individu i per evitar que agredís a la dona, es van llançar sobre ell per noquejar.









Els passatgers van trigar molt poc a deixar a l'home a terra, que es va dur algun cop més dels necessaris. Però ja se sap, qui va a per llana sempre pot tornar esquilat.





UNA SITUACIÓ HABITUAL





Per desgràcia, no és la primera vegada que ocorre un atac d'aquest tipus al metro de Londres. El 2020 es viralitzar un vídeo d'un home sent noquejat després d'insultar a uns viatgers.





L'home li va dir a tres viatgers de metro que fossin "al seu país", i aquests li van respondre amb un cop de puny que el va deixar inconscient durant diversos minuts.