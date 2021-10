Violan a una dona en un tren i els passatgers no fan res per ajudar-la

Dona esperant un tren - Recurs Unsplash





Una dona va ser violada en un tren de l'Autoritat de Transport del Sud-est de Pennsilvània (Estats Units) el dimecres mentre altres passatgers presents van decidir no intervenir, informa el Departament de Policia.





Els agents de policia asseguren a la revista People que l'incident va ser un "acte criminal horrible" i va instar a "qualsevol persona que observi que s'està cometent un crim o qualsevol situació perillosa que passi a denunciar-ho".





El punyent incident va ser capturat per les càmeres de vigilància que les autoritats estan revisant en aquest moment, va dir Timothy Bernhardt, superintendent del Departament de Policia de Upper Darby Township a The New York Times.





Segons el portaveu de septa, Andrew Busch, un home, a qui la policia va identificar com Fiston Ngoy, suposadament es va asseure al costat de la dona en un tren que viatjava cap a l'oest en la línia Market-Frankford i va intentar tocar-la. La dona es va resistir, però el violador va decidir començar a arrencar-li la roba.





Les autoritats asseguren que durant el presumpte assalt, que va durar vuit minuts, cap passatger va intentar detenir el presumpte atac. L'escena no es va aturar fins que un empleat de seguretat va entrar al tren i va informar a la policia. Ngoy, de 35 anys, ha estat acusat de violació entre altres càrrecs.





El portaveu de la policia assegura que hi havia diversos passatgers a bord del vagó de tren durant el presumpte assalt, segons el Times. Tot i que no hi havia "dotzenes de persones", hi havia suficients ciclistes que "col·lectivament, podrien haver-se reunit i fer alguna cosa".