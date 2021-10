Una escriptora va endevinar fa un any que Carmen Mola era un pseudònim que amagava a tres homes

Divendres passat, l'escriptora Carmen Mola va rebre un Premi Planeta. Llavors es va descobrir que no era una escriptora de veritat, sinó que era un pseudònim que amagava la veritable identitat de tres homes: Jorge Díaz (Alacant, 1962), Antonio Mercero (Madrid, 1969) i Agustín Martínez (Lorca, 1975) es van dur el guardó d'un milió d'euros per la seva novel·la La Bèstia.





@EP





La notícia va sorprendre la gran majoria de lectors, que estaven fermament convençuts que Carmen Mola era una dona. Tant és així, que fins i tot es van arribar a retirar els exemplars dels seus llibres d'algunes llibreries especialitzades en autores.





Però la sorpresa no va ser igual per a tothom, ja que l'escriptora Ana Ballabriga va llançar una teoria en 2020 que, tot i que va arribar carregada d'humor, gairebé va encertar en tot.





"M'imagino un bar amb tres oncles prenent-se unes cerveses: 'Estic fins als ous d'aquest món literari de merda, els meus llibres no es venen'. 'Tio, és que sense una bona promoció no es ven res'. 'Doncs hem d'inventar alguna cosa que ho peti, jo de literatura controlo poc, lo meu és la publicitat'.'Però crec que un thriller, que ara es porta molt, però molt bèstia, ho pot petar' 'Va, ja ningú compra un llibre escrit per tres hombes'.' Doncs busquem un pseudònim'.' Si el llibre és molt bèstia, ha d'estar escrit per una dona, impactarà més '.' Va, noms '.' Dolors '.' Aquest està enxampat'. 'Vaig tenir una núvia que es deia Carmen'. 'A mi em mola Carmen. 'Sí, Carmen mola'. El meu perfil criminal: tres oncles d'entre 35 i 45, relacionats amb el món de la publicitat, que es van a prendre canyes junts i un d'ells va tenir una núvia anomenada Carmen", va ser el que va escriure l'autora al juliol de l'any passat.





Els homes que s'amaguen darrere de Carmen Mola no eren publicistes sinó guionistes. Però els mateixos autors van reconèixer que el nom va arribar d'una manera similar. "El nom de Carmen, mola", van dir.