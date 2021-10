Un assetjador viatja des de Gran Bretanya fins a Eivissa per perseguir la seva víctima

@Pixabay





Una jove britànica de 21 anys ha explicat al diari The Sun el calvari que l'ha fet viure un assetjador: aquest va ser capaç de viatjar fins a Eivissa, on ella treballa a l'estiu, per perseguir-la. La noia va ser assetjada per un home de 37 anys durant un any, temps que va trigar a denunciar-lo. Ara, l'home ha estat condemnat a 14 mesos de presó.





La víctima va explicar a la premsa que tot va començar al juny de 2020, quan va anar a casa dels seus pares per celebrar el seu aniversari. La sorpresa se la va endur quan en l'habitatge va aparèixer un home a qui no coneixia de res que portava una ampolla de xampany. I a la targeta, va llegir que el seu nom es corresponia amb un dels seus seguidors d'OnlyFans.





La noia no comprenia com havia aconseguit aquesta direcció i li va demanar que no tornés a contactar amb ella. I, encara que ell va acceptar, no ho va complir. Pocs dies després va tornar a presentar-se a casa seva i la va abordar en una botiga, on li va dir que la estimava.





Aquesta mateixa setmana, la noia, que és ballarina, es va anar a Eivissa a treballar durant tres mesos. I dos dies després d'arribar a l'illa va rebre un missatge d'aquest home explicant-li que ell també hi era. Hi havia aconseguit la direcció en què la noia anava a quedar-se i també va anar-hi. Els amics de la noia es van enfrontar a ell i li van demanar que la deixés tranquil·la, però no ho va fer.





La noia va tornar a Gran Bretanya i l'assetjador va seguir enviant-li missatges per totes les xarxes socials, malgrat que ella l'anava bloquejant. Després, la va començar a seguir quan ella anava a la universitat. També va entrar al cobert de casa seva. I encara que la policia li va posar una ordre d'allunyament, l'home va fer cas omís de la mateixa. Després d'una nova trucada a la policia i una denúncia, a l'assetjador l'han condemnat a 14 mesos de presó.