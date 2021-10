VÍDEO: Impactants imatges de la lava circulant a gran velocitat a La Palma

La xarxa de vigilància volcànica de seguiment 24 hores de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha localitzat durant la nit un total de vuit sismes associats a l'erupció de el volcà de Cim Vell, un d'ells de magnitud superiors a 3 (mbLg).





En concret, la magnitud màxima registrada va ser de 3,9 (mbLg) corresponent al terratrèmol localitzat a nord del municipi de Fuencaliente a les 29/02 hores. Amb intensitat III EMS i una profunditat de 37 km, va ser sentit a Breña Alta, Santa Creu de la Palma, Els Plans, El Pas, Garafía, Puntagorda i Tazacorte.





En el dia d'ahir es van localitzar 90 sismes, el més gran de 4,3 mbLg, localitzat a el sud-oest del municipi de Vila de Mall a les 12.33 hores. Amb intensitat III-IV EMS i una profunditat de 37 km, aquest tremolor va ser sentit en gairebé tota l'illa de la Palma.





Continua l'erupció i el flux principal de les colades de lava discorre pel flanc nord, baixant per la part nord de les colades prèvies, seguint trajectòries cap a l'oest i nord-oest, i dins de la zona d'exclusió actual.





La colada que podria arribar novament a la mar, situada a sud-oest de la muntanya de la Llacuna, es troba a uns 160 metres respecte a la costa, tot i que ha alentit el seu avanç fins als 2 metres per hora.





EuropaPress ha capturat unes imatges impactants on es veu circular la renta a gran velocitat:









La superfície afectada, després d'un mes d'emissió de lava, arriba a les 763 ha. Segons el servei europeu Copernicus, 1956 edificacions han resultat destruïdes.





L'Aeroport de la Palma està operatiu, si bé hi ha retards en vols interinsulars pel núvol de cendra volcànica. L'altura de la columna de cendres i gasos arriba als 4.200 metres. El Seropor de Tenerife Nord es troba operatiu, tot i que ahir amb cancel·lacions i desviament de vols.





Davant les condicions meteorològiques desfavorables per a la qualitat de l'aire per la intrusió de calitja i vent procedent de la mar, la direcció del Pevolca recomana, al menys fins avui, que, entre les 14h i 21h, la població del Pas romangui, sempre que sigui possible, en interiors.





Es va reprendre l'activitat lectiva presencial als centres educatius Los Llanos de Aridane, El Paso i Tazacorte. No obstant això, per avui, i davant la possibilitat que la renta arribi a la costa de Tazacorte, s'ha suspès l'activitat presencial en els 2 centres educatius d'aquesta zona