Detingut un professor i presumpte pedòfil a Barcelona reclamat per les autoritats dels EUA

La Guàrdia Civil va detenir el 22 de setembre a Barcelona un presumpte pedòfil de 64 anys amb una Ordre Internacional de Detenció (OID) dels Estats Units, segons han informat aquest dimarts en un comunicat.





El 2010, després d'una investigació contra l'intercanvi d'arxius de contingut pedòfil, l'home va ser detingut a Estats Units per presumptament posseir "gran quantitat d'aquest tipus d'arxius, tant en el seu usuari d'una xarxa d'intercanvi d'arxius, com en diferents dispositius localitzats en el seu habitatge de Nova York".





Un cop els agents el van detenir i el van deixar en situació d'arrest domiciliari, "es va desfer de la seva polsera de localització", i des de 2012 --que és quan no va comparèixer a judici sobre els fets investigados-- es va traslladar a Oviedo, Londres, Alemanya i Barcelona.





PROFESSOR D'ANGLÈS



L'Equip de Fugits de la Justícia de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil va iniciar la seva recerca en 2018, "al comptar amb indicis fiables sobre el possible parador del fugit", i es va confirmar que el detingut va treballar com a professor d'anglès a Oviedo, i es va traslladar a Berlín i a Londres per seguir exercint la docència.





Les diferents acadèmies d'idiomes per a les quals va treballar "no tenien coneixement dels seus antecedents per delictes de pornografia infantil, ja que els certificats d'antecedents exigibles són nacionals dels propis països".





En 2018 va adquirir la nacionalitat espanyola "modificant l'ordre dels seus cognoms i utilitzant un nom compost, eludint així possibles assenyalaments policials internacionals".





Els agents el van localitzar el 22 de setembre a Barcelona, on continuava fent classes en línia, i va ser posat a disposició de Jutjat d'Instrucció 2 de l'Audiència Nacional en funcions de guàrdia.