Un grup d'afectats per la colza es tanca al Museu del Prado i amenaça amb retransmetre el seu suïcidi

Museu del Prado @ep







Un grup d'afectats per l'oli de colza s'ha tancat al Museu Del Prado i amenacen "amb retransmetre en directe el seu descans etern" si el president de Govern, Pedro Sánchez, no atén les seves demandes.





"Passades 6 hores començaran a ingerir pastilles", han informat a Cadena Ser.





Des del Museu del Prado han confirmat els fets a diversos mitjans i han assenyalat que estan en comunicació constant amb ells per intentar solucionar la situació.









Segons ha avançat la Cadena Ser, el servei de seguretat ha intentat desallotjar el grup per preservar "les sala més important del museu" i, després d'un forcejament, han aconseguit protegir la part on es troben Las Meninas.





Aquí podeu veure el comunicat de l'associació que s'ha tancat:









Entre altres coses, en el comunicat demanen una "reparació moral i un acte d'Estat com a homenatge de dignitat i respecte. Igualtat de tracte que a la resta de víctimes. El reconeixement de com a víctimes a les nostres famílies. La creació d'un comissionat. La designació d'un centre, servei o unitat de referència d'Assistència Especialitzada Integral de la Síndrome de l'Oli Tòxic. l'activació i actualització relativa a la investigació. Població de risc, saber quins resultats es van obtenir. Incloure el SAT en el barem per a l'obtenció del grau de discapacitat. Revisar l'actualització d'incapacitats penals per al reconeixement de la pensió incapacitant ".