Mor Hiroshi Ono, creador del logo i els gràfics de Pac-Man

El dissenyador japonès Hiroshi Ono, també conegut pel sobrenom Mr. Dotman i per dissenyar els gràfics i el logotip del videojoc PacMan original, ha mort als 64 anys d'edat.





"Hiroshi Ono ha estat lluitant per recuperar-se de la seva malaltia, però va morir el 16 d'octubre", ha informat el compte de Twitter d'informació sobre el desenvolupador en un comunicat fet públic aquest dilluns.





Ono, conegut com Mr. Dotman en referència als seus populars dissenys basats en píxels grans, es va fer popular treballant per Namco des de 1979, on va crear els gràfics i el logo de Pac-Man, així com altres videojocs com Galaga i Dig Dug.





Diverses personalitats del sector del videojoc han acudit a les xarxes socials per donar el condol per la mort del dissenyador i recordar la seva obra, com ha estat el cas de Yuzo Koshiro, compositor de la saga Streets of Rage, o Katsuhiro Harada, productor de la sèrie Tekken.